Καιρός: Αίθριος με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας – Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μας υποδέχεται η Κυριακή (26/7) καθώς ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πολύ λίγες αραιές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς σε Μακεδονία, Θράκη και κεντρικά ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί έως τους 33 βαθμούς, στην Ήπειρο και την Πελοπόννησο έως τους 32, στην Κρήτη και τα Επτάνησα έως τους 31, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει κατά τόπους τους 34 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά, στις Κυκλάδες θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 3 έως 4 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το μεσημέρι σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Επιπλέον, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, όπως αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού η ΕΜΥ.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.