Λαμία: Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας – Στους 25 οι ασθενείς, πού στρέφονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υγειονομικών αρχών στη Λαμία για τον εντοπισμό της εστίας μόλυνσης από σαλμονέλα, μετά και την καταγραφή ενός ακόμη επιβεβαιωμένου περιστατικού στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Με το νέο αυτό κρούσμα, ο συνολικός αριθμός των ασθενών ανέρχεται πλέον στους 25, με τους ειδικούς πάντως να εκτιμούν ότι η έξαρση του φαινομένου βρίσκεται σε φάση σταδιακής αποκλιμάκωσης.

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Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/07), όταν ένας πολίτης προσήλθε στο νοσοκομείο με τυπικά συμπτώματα σαλμονέλωσης.

Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και τη λήψη δειγμάτων, έλαβε ιατρικές οδηγίες και αποχώρησε για το σπίτι του.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση σταθεροποιείται και για τους υπόλοιπους ασθενείς, καθώς τρεις από τους τέσσερις νοσηλευόμενους έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τελευταίος παραμένει στο νοσοκομείο καθαρά για προληπτικούς λόγους και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο.

Στο «μικροσκόπιο» 8 καταστήματα εστίασης και παρτίδα κοτόπουλου

Οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών είναι εξονυχιστικοί, έχοντας ήδη επικεντρωθεί σε οκτώ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δείγματα που ελήφθησαν από το προσωπικό και τους ιδιοκτήτες της πρώτης επιχείρησης που ελέγχθηκε βγήκαν αρνητικά.

Το βάρος των ερευνών πέφτει πλέον:

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Στα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων από τα δείγματα τροφίμων.

Στον προσδιορισμό του ορότυπου του μικροβίου, ο οποίος θα ρίξει «φως» στην ακριβή προέλευση της μόλυνσης.

Σε δείγματα από επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό των καταστημάτων.

Στην προμηθεύτρια επιχείρηση από την οποία διατέθηκε η ύποπτη παρτίδα κοτόπουλου.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής και γενικής υγιεινής, καλώντας τους παράλληλα να επικοινωνήσουν άμεσα με γιατρό εάν εμφανίσουν συμπτώματα όπως πυρετό, γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια, εμετό) ή κοιλιακό πόνο.