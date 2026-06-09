Οι σπουδαστές της ΣΑΕΚ Χαλανδρίου συντηρούν αφιλοκερδώς ιερά κειμήλια της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου (εικόνα)

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία πολιτιστικής και εκκλησιαστικής προσφοράς υλοποιούν οι σπουδαστές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Χαλανδρίου, οι οποίοι, στο πλαίσιο των μαθημάτων Συντήρησης Έργων Τέχνης, έχουν αναλάβει αφιλοκερδώς τη συντήρηση ιερών κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Η δράση πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της καθηγήτριας Ελένης Κολίτσα και με τη σημαντική στήριξη και συνεργασία του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητή κ. Αθανασίου Καψάλη. Μέσα από αυτή τη δημιουργική σύμπραξη, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις τεχνικές που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προσφέροντας παράλληλα ένα ουσιαστικό έργο για τη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

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Η συντήρηση των ιερών κειμηλίων δεν αποτελεί μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία υψηλής αξίας, αλλά και μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πνευματική παράδοση του τόπου μας. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συντήρησης έργων τέχνης και εκκλησιαστικών θησαυρών, καθώς και τον ενεργό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαιδευτική κοινότητα στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι σπουδαστές της ΣΑΕΚ Χαλανδρίου εκφράζουν την ιδιαίτερη τιμή και βαθιά ευγνωμοσύνη τους για την πατρική ευλογία και την εμπιστοσύνη που τους παρέχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας. Με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού και αφοσίωσης, συνεχίζουν το έργο τους, συμβάλλοντας στην προστασία και ανάδειξη πολύτιμων ιερών κειμηλίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας.