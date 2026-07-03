Πτώση 17χρονου Άγγλου από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι: «Είδα τον νεαρό να σπαράζει στους πόνους» αναφέρει μαρτυρία στο DEBATER

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την πτώση του 17χρονου Άγγλου από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι την Παρασκευή 3/7.

Συγκεκριμένα, αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο DEBATER αναφέρθηκε στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πτώσης του 17χρονου αλλά και όσα συνέβησαν μετά.

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«Άκουγα νωρίτερα να διασκεδάζουν και φωνές. Έβλεπα μουντιάλ και λέω οκ κάτι θα κάνουν όπως πάντα κάποιο πάρτι. Μετά ακούω έναν γδούπο και φωνές. Βγήκα έξω και είδα τον νεαρό να σπαράζει από τους πόνους. Καλέσαμε κατευθείαν ΕΚΑΒ. Είχε τις αισθήσεις του. Δεν φάνηκε να τον έσπρωξε κάποιος» ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο DEBATER.

Ο 17χρονος γύρω στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από το μπαλκόνι πρώτου όροφου του ξενοδοχείου στην οδό Σουρή στο Χαλάνδρι, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα, ενώ πλέον σύμφωνα με πληροφορίες είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, ενώ φέρεται να ήταν υπό την υπήρεια αλκοόλ.

Ο ανήλικος βρισκόταν με την οικογένειά του και άλλη μία φιλική οικογένεια και τον γιο τους για διακοπές στην Ελλάδα. Χθες το βράδυ, ο 17χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε από ψιλικατζίδικο στο Νέο Ηράκλειο μαζί με τον φίλο του αλκοόλ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Εν τω μεταξύ, ο υπάλληλος του ψιλικατζίδικου που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ.

Αμέσως μετά την πτώση του 17χρονου από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.