Καταγγελίες αποφοίτων ΣΑΕΚ στο DEBATER: Απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις ακόμη και χρόνια μετά

Σοβαρές καταγγελίες για καθυστερήσεις στην καταβολή χρημάτων από αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις φτάνουν στο DEBATER από αποφοίτους των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρουν, ενώ ολοκλήρωσαν κανονικά την πρακτική τους άσκηση – η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν επιδοτούμενη – παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους.

Σε επιστολή που έστειλαν στο DEBATER, απόφοιτοι ΣΑΕΚ καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα αφορά μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων από διαφορετικές ειδικότητες και περιοχές της Ελλάδας.

«Προς ενημέρωση της κοινής γνώμης, είμαστε απόφοιτοι ΣΑΕΚ στην Ελλάδα και θα θέλαμε να καταγγείλουμε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την αμειβόμενη πρακτική άσκηση που πραγματοποιήσαμε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρακτική άσκηση ήταν δηλωμένη ως αμειβόμενη και πραγματοποιήθηκε κανονικά από εμάς για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, αρκετούς μήνες μετά την ολοκλήρωσή της, παραμένουμε απλήρωτοι, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούμαστε.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που διαχειρίζονται το πρόγραμμα, οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είναι ασαφείς ή μεταθέτουν συνεχώς την ευθύνη και τον χρόνο πληρωμής. Πολλοί από εμάς βασιστήκαμε σε αυτά τα χρήματα για να καλύψουμε βασικές ανάγκες, καθώς κατά τη διάρκεια της πρακτικής εργαστήκαμε κανονικά, όπως προβλεπόταν.

Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά μεγάλο αριθμό αποφοίτων ΣΑΕΚ από διάφορες ειδικότητες και περιοχές της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση.

Ζητάμε να δοθεί δημοσιότητα στο θέμα, ώστε να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και κυρίως άμεση λύση για την καταβολή των δεδουλευμένων μας. Θεωρούμε άδικο νέοι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εργάστηκαν κανονικά στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης να παραμένουν απλήρωτοι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η καταγγελία γίνεται ανώνυμα, καθώς πρόκειται για συλλογικό ζήτημα που αφορά πολλούς αποφοίτους.

Ελπίζουμε η δημοσιοποίηση του θέματος να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος και στην προστασία των δικαιωμάτων των σπουδαστών και αποφοίτων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι απόφοιτοι στο DEBATER, η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ενώ για την υλοποίηση και διαχείριση των πληρωμών εμπλέκεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης).

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι απαντήσεις που λαμβάνουν δεν δίνουν σαφείς εξηγήσεις για την καθυστέρηση.

Ένας απόφοιτος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Προσωπικά περιμένω να πληρωθώ από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση από ΙΕΚ της ΔΥΠΑ. Από τη σχολή μου είχαν πει ότι θα πληρωνόμουν τον Ιανουάριο, εκτός απροόπτου.

Πήρα επίσης τηλέφωνο στο ΕΣΠΑ, καθώς το πρόγραμμα της πρακτικής ήταν επιδοτούμενο μέσω αυτού, και μου είπαν να απευθυνθώ στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στην ιστοσελίδα του οργανισμού υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα επικοινωνίας. Τις προάλλες κάλεσα σχεδόν στα περισσότερα για να μάθω τι συμβαίνει, αλλά κανείς δεν απάντησε.

Και δεν το λέω μόνο εγώ. Αρκετά άτομα με τα οποία συνομιλώ αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Πρόκειται για αμειβόμενη πρακτική άσκηση ΣΑΕΚ και σε ομαδική συνομιλία που έχουμε στο Messenger όλοι λένε τα ίδια».

Παρόμοια είναι και η μαρτυρία άλλης αποφοίτου, η οποία αναφέρει ότι ολοκλήρωσε την πρακτική της πριν από σχεδόν έναν χρόνο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πληρωθεί:

«Είμαι η Ε.Γ., απόφοιτη ΣΑΕΚ. Ξεκίνησα την πρακτική μου τον Αύγουστο του 2023 και την ολοκλήρωσα τον Απρίλιο του 2024.

Ζητώ να δικαιωθώ κι εγώ και να πληρωθώ για την πρακτική μου άσκηση, εφόσον έκανα αίτηση για επιδοτούμενη πρακτική. Ζητώ τα χρήματα που δούλεψα, όχι να μου τα χαρίσουν.

Γνωρίζω πως κάποια άτομα έχουν πληρωθεί, ωστόσο είναι άδικο να μη πληρωθούν και οι υπόλοιποι. Παίρνουμε τηλέφωνα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά είτε δεν απαντούν είτε η αντιμετώπιση που δεχόμαστε είναι ιδιαίτερα απαξιωτική».

Οι απόφοιτοι ζητούν άμεση ενημέρωση για το πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, επισημαίνοντας ότι πολλοί νέοι άνθρωποι εργάστηκαν κανονικά για μήνες στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, βασιζόμενοι στην προβλεπόμενη αμοιβή.

Το DEBATER καταγράφει τις καταγγελίες και αναμένει επίσημη τοποθέτηση από τους αρμόδιους φορείς για το ζήτημα που αφορά εκατοντάδες νέους αποφοίτους επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα.