Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Το “κόλπο” για να αγοράσει αλκοόλ

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον 17χρονο Άγγλο που τα ξημερώματα της Παρασκευής 3/7 έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Ο 17χρονος γύρω στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από το μπαλκόνι πρώτου όροφου του ξενοδοχείου στην οδό Σουρή στο Χαλάνδρι, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.

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Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, ενώ φέρεται να ήταν υπό την υπήρεια αλκοόλ.

Ο ανήλικος βρισκόταν με την οικογένειά του και άλλη μία φιλική οικογένεια και τον γιο τους για διακοπές στην Ελλάδα. Χθες το βράδυ, ο 17χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε από ψιλικατζίδικο στο Νέο Ηράκλειο μαζί με τον φίλο του αλκοόλ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Εν τω μεταξύ, ο υπάλληλος του ψιλικατζίδικου που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ.

Αμέσως μετά την πτώση του 17χρονου από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.