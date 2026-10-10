Νίκος Καρβέλας: Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο 850.000 ευρώ

Ένα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρεται να έχει ανοίξει για τον Νίκο Καρβέλα, καθώς ελεγκτές επισκέφθηκαν την κατοικία του προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 και δημοσιεύματα του Πρώτου Θέματος και του Newsit, η επίσκεψη των ελεγκτών συνοδεύτηκε από ένταση, με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη να φέρεται να αντέδρασε έντονα και τους υπαλλήλους να αποχωρούν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση.

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Στο επίκεντρο της φορολογικής διερεύνησης βρίσκεται, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ποσό 850.000 ευρώ, για το οποίο εξετάζονται η προέλευση και η φορολογική του αντιμετώπιση.

Τι συνέβη στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μετέβησαν στην κατοικία του συνθέτη για να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με εκκρεμότητες φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας τετραετίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αντέδρασε με φωνές και έντονες διαμαρτυρίες.

Οι ελεγκτές αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου στην κατοικία.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά.

Τι εξετάζει η ΑΑΔΕ για τις 850.000 ευρώ

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν εάν το ποσό των 850.000 ευρώ αφορά εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί κατά τα προηγούμενα έτη.

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Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η προέλευση των χρημάτων, η χρονική περίοδος στην οποία αντιστοιχούν και η φορολογική τους τεκμηρίωση.

Το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο πρόστιμο ή βεβαιωμένη οφειλή ύψους 850.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mononews, ο συνθέτης φέρεται επίσης να μην είχε υποβάλει εμπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση για το 2025, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τις σχετικές υποχρεώσεις του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ που να προσδιορίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου.

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Η κόντρα με την Άννα Βίσση και ο έλεγχος στο ΟΑΚΑ

Η εξέλιξη έρχεται ενώ συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, με αιχμή οικονομικές διαφωνίες που έχουν αναδειχθεί μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

H φορολογική υπόθεση των 850.000 ευρώ αφορά παλαιότερα οικονομικά στοιχεία και δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη συναυλία.

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Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές φέρονται να εξετάζουν οικονομικά δεδομένα που αφορούν τις μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση, όπως έσοδα, έξοδα παραγωγής, συμβάσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.

Πρόκειται, πάντως, για διαφορετικό σκέλος ελέγχου, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με τις προσωπικές φορολογικές εκκρεμότητες που αποδίδονται στον Νίκο Καρβέλα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με ενδιαφέρον πλέον να παρουσιάζει τόσο η εξέλιξη της διαδικασίας ενώπιον της ΑΑΔΕ όσο και τυχόν δημόσια τοποθέτηση του μουσικοσυνθέτη.