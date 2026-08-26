Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο
Μια 15χρονη κοπέλα εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να σημαίνει συναγερμό.
Η 15χρονη Αγάπη – Ελένη εξαφανίστηκε στις 23/08/2026, βραδινές ώρες, από τη Θεσσαλονίκη και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 26/8/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Αγάπη- Ελένη έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,76 και κανονικό βάρος.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς-κολάν, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια με ροζ λεπτομέρειες.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο.
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