Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μια 15χρονη κοπέλα εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να σημαίνει συναγερμό.

Η 15χρονη Αγάπη – Ελένη εξαφανίστηκε στις 23/08/2026, βραδινές ώρες, από τη Θεσσαλονίκη και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 26/8/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

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Η Αγάπη- Ελένη έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,76 και κανονικό βάρος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς-κολάν, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια με ροζ λεπτομέρειες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο.