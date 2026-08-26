Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν;
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
DEBATER NEWSROOM

Μια 15χρονη κοπέλα εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να σημαίνει συναγερμό.

Η 15χρονη Αγάπη – Ελένη εξαφανίστηκε στις 23/08/2026, βραδινές ώρες, από τη Θεσσαλονίκη και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 26/8/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Η Αγάπη- Ελένη έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,76 και κανονικό βάρος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς-κολάν, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια με ροζ λεπτομέρειες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ