Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που λήστεψε με την απειλή μαχαιριού δύο 12χρονες

Σε βάρος γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεσημβρινές ώρες της 6-12-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, 16χρονος, κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος μεσημβρινές ώρες της 6-12-2025, προσέγγισε δύο ανήλικες κοπέλες ηλικίας 12 ετών και με την απειλή χρήσης μαχαιριού τους αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος στη θέα τους τράπηκε σε φυγή με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε.

Κατόπιν τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.

