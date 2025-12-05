Πάργα: Εντοπίστηκε το όχημα διαφυγής των ληστών του κοσμηματοπωλείου

Στα ελληνοαλβανικά σύνορα στον παλιό ακατοίκητο οικισμό της Σαγιάδας στη Θεσπρωτία, εντοπίστηκε χθες το βράδυ, το κλεμμένο όχημα, με το οποίο διέφυγαν οι δράστες της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο της Πάργας.

Το αυτοκίνητο άρπαξαν από διερχόμενο οδηγό καθώς κατά την διαφυγή τους κλάταρε το λάστιχο από το δικό τους όχημα, το οποίο ήταν κλεμμένο στην Αθήνα.

Το όχημα διαφυγής, ένα μαύρο Άλφα Ρομέο, εντόπισε κτηνοτρόφος της περιοχής και ενημέρωσε την αστυνομία αργά το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στους αστυνομικούς, οι 3 δράστες που εισέβαλαν στο κατάστημα ως πελάτες, μιλούσαν ελληνικά, αλλά με αλβανική προφορά.