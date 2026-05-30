Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε 20χρονη στην Ιερά Οδό – Την χτύπησαν στο σώμα και το κεφάλι

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιερά οδό όταν ανήλικοι μεταξύ 14 έως και 16 ετών επιτέθηκαν σε 20χρονη με σκοπό να την ληστέψουν. Οι ανήλικοι την χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά πριν της αρπάξουν το κινητό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα από τις Αρχές στην Ιερά Οδό όπου και συνελήφθησαν.

Οι δράστες, είναι γνώριμοι των Αρχών αφού στο παρελθόν έχουν συλληφθεί ξανά για ληστεία.