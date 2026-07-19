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Πιερία: Ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα

Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Πιερία: Ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα
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Ένας 78χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

Στον 78χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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