Αν αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι, το ποδόσφαιρο κλείνει έναν ιστορικό κύκλο

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ξανά εκεί όπου γράφεται η ιστορία. Στα 39 του χρόνια, ο αρχηγός της Αργεντινής αγωνίζεται απέναντι στην Ισπανία σε ακόμη έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το σημαντικότερο τρόπαιο του ποδοσφαίρου.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα εάν αυτή είναι η τελευταία εμφάνιση του Μέσι σε Μουντιάλ. Είναι όμως δύσκολο να αγνοήσει κανείς ότι η αποψινή βραδιά μπορεί να αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια.

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Από έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με το νούμερο 19 στην πλάτη μέχρι τον παγκόσμιο πρωταθλητή που σηκώνει στους ώμους του τις ελπίδες μιας ολόκληρης χώρας, ο Μέσι έζησε σχεδόν κάθε πιθανό συναίσθημα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Από το πρώτο γκολ το 2006 μέχρι τη σημερινή αποθέωση

Η ιστορία του Μέσι στα Παγκόσμια Κύπελλα άρχισε το 2006 στη Γερμανία. Ήταν μόλις 18 ετών όταν πέρασε ως αλλαγή απέναντι στη Σερβία και το Μαυροβούνιο, έδωσε μία ασίστ και πέτυχε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση.

Τότε θεωρούνταν το σπουδαιότερο νέο ταλέντο της Αργεντινής. Είκοσι χρόνια αργότερα βρίσκεται στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του, έχοντας καταρρίψει το ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του θεσμού. Στη διοργάνωση του 2026 έφτασε τις 33 εμφανίσεις ήδη από τη φάση των νοκ άουτ, διευρύνοντας ένα επίτευγμα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες μεσολάβησαν δύο δεκαετίες προσδοκιών, αμφισβήτησης, απογοητεύσεων και τελικά δικαίωσης.

Οι αποτυχίες που παραλίγο να τον λυγίσουν

Το 2010, με προπονητή τον Ντιέγκο Μαραντόνα, η Αργεντινή αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γερμανία. Ο Μέσι ολοκλήρωσε το τουρνουά χωρίς να σκοράρει, παρά τις μεγάλες προσδοκίες που τον συνόδευαν.

Τέσσερα χρόνια αργότερα έφτασε μια ανάσα από την κορυφή. Οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Βραζιλίας, όμως η Γερμανία κατέκτησε το τρόπαιο με το γκολ του Μάριο Γκέτσε στην παράταση.

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Η εικόνα του Μέσι να περνά δίπλα από το τρόπαιο και να το κοιτάζει πριν παραλάβει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του τουρνουά έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, αλλά έμοιαζε καταδικασμένος να ζει στη σκιά του Μαραντόνα στην ίδια του την πατρίδα.

Το 2018 ακολούθησε ένας ακόμη οδυνηρός αποκλεισμός. Η Αργεντινή αποχώρησε από τη φάση των «16» μετά την ήττα με 4-3 από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Γαλλία. Για πολλούς, εκείνο έμοιαζε να είναι το τελευταίο μεγάλο χαμένο ραντεβού του Μέσι με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Το Κατάρ άλλαξε για πάντα την ιστορία του

Όλα άλλαξαν τον Δεκέμβριο του 2022. Στα 35 του χρόνια, ο Μέσι πραγματοποίησε το τουρνουά που έλειπε από την καριέρα του και οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου.

Σκόραρε δύο φορές στον δραματικό τελικό απέναντι στη Γαλλία, βρήκε δίχτυα και στη διαδικασία των πέναλτι και τελικά σήκωσε το τρόπαιο που κυνηγούσε σε ολόκληρη τη ζωή του.

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Εκείνη τη βραδιά στο Κατάρ δεν κατέκτησε απλώς το Μουντιάλ. Απαλλάχθηκε από τη μοναδική σύγκριση που τον ακολουθούσε σε όλη του την καριέρα και ολοκλήρωσε μια ποδοσφαιρική ιστορία που έμοιαζε ήδη ιδανική.

Και όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

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Στα 39 του διεκδικεί ξανά ολόκληρο τον κόσμο

Στο Μουντιάλ του 2026, ο Μέσι δεν εμφανίστηκε απλώς για έναν τιμητικό αποχαιρετισμό. Πριν από τον τελικό είχε σημειώσει οκτώ γκολ και είχε μοιράσει τέσσερις ασίστ, οδηγώντας την κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι και βοηθώντας την Αργεντινή να φτάσει στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στον τελικό.

Απέναντί του βρίσκεται η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, ενός ποδοσφαιριστή που μεγάλωσε παρακολουθώντας τον Μέσι να κυριαρχεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο τελικός μοιάζει σχεδόν συμβολικός: η μεγαλύτερη μορφή της προηγούμενης γενιάς απέναντι στον ποδοσφαιριστή που φιλοδοξεί να γίνει το πρόσωπο της επόμενης.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο Μέσι έχει ήδη αλλάξει για πάντα τη διοργάνωση. Έχει παίξει περισσότερους αγώνες από οποιονδήποτε άλλον, έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ και έχει κατακτήσει το τρόπαιο που κάποτε έμοιαζε να του αρνείται η μοίρα.

Ένα τέλος που κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί

Ίσως ο Μέσι αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της Αργεντινής. Ίσως η αποψινή βραδιά να μην είναι η τελευταία του. Όμως δύσκολα θα υπάρξει ξανά μεγαλύτερη σκηνή από αυτήν: ένας τελικός Μουντιάλ, στα 39 του, με την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Από το παιδί που μπήκε ως αλλαγή το 2006 μέχρι τον αρχηγό που εξακολουθεί να καθορίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είκοσι χρόνια αργότερα, ο κύκλος μοιάζει να ολοκληρώνεται.

Και αν αυτό είναι πράγματι το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέσι, τότε δεν αποχαιρετά απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής τη διοργάνωση.

Κλείνει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του ίδιου του ποδοσφαίρου.