Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού – «Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη”» (Βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον 42χρονο μαστροπό, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, στις οποίες χορηγούσε και ναρκωτικές ουσίες.

Πέρα από τις πέντε καταγγέλλουσες θύματα του, έχουν επικοινωνήσει και άλλες κοπέλες με τις αρχές για να τον καταγγείλουν. «Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά» είπε θύμα του μιλώντας στο Mega.

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη”» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, ο 42χρονος τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο. Συχνά άλλαζε σπίτια διότι έκρυβε την επαγγελματική του ιδιότητα από τους ιδιοκτήτες. «Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο αν θυμάμαι για μποξ και τέτοια. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά, ότι βλέπανε κοριτσάκια μπαίνανε βγαίνανε, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει για την έξωση» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Ο 42χρονος τη Δευτέρα θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.