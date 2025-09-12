Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 42χρονος μαστροπός – Πώς επέλεγε τα θύματά του

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 15/9 ζήτησε και έλαβε ο 42χρονος μαστροπός, επονομαζόμενος και ως «κοντός», ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης.

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο εκμεταλλευόταν και απειλούσε ευάλωτες γυναίκες, αλλά είχε στήσει μέχρι και εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, για να πείθει τα ανυποψίαστα θύματά του ισχυριζόταν ότι έχει ισχυρές γνωριμίες, ενώ δεν δίσταζε να επικαλείται έως και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος υπέβαλε μήνυση.

Το πρωί της Παρασκευής μίλησε για τη δράση του αδίστακτου μαστροπού στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας:

«Δυστυχώς, πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή σωματικής και ψυχολογικής βίας. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής πέντε θύματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, καθώς η δράση του ξεκινά από το 2016. Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση, καθώς φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε μάλιστα δημιουργήσει εταιρεία παραγωγής ταινιών και ανέβαζε χωρίς τη θέλησή τους το υλικό σε κανάλια με πληρωμή».

Η ίδια τόνισε ότι ο κατηγορούμενος δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, αλλά γυναίκες με οικονομικά προβλήματα και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον.

«Τις έπειθε ότι είχε προστασία από υψηλά πρόσωπα και αστυνομικούς και ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει», συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη καταγγελία ήρθε από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει και βρήκε τυχαία στον δρόμο αστυνομικό, ο οποίος την οδήγησε στη ΓΑΔΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές εντόπισαν τον χώρο όπου κρατούσε τις γυναίκες, στα νότια προάστια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων χώρων.