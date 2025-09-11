Συνελήφθη 42χρονος για trafficking και βιασμούς – Έπειθε νεαρές κοπέλες και στην συνέχεια της εκβίαζε για να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες

Στα χέρια της αστυνομία βρίσκεται ένας 42χρονος που κατηγορείται για trafficking, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα.

Τρομακτικές στιγμές ζούσαν νεαρές κοπέλες τις οποίες παγίδευσε με απατηλά μέσα ο 42χρονος για να τις εξαναγκάζει αργότερα να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές επαφές των γυναικών και τις ανέβαζε σε πορνογραφικό σάιτ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί -5- περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.