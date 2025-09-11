Αποκαλύψεις για τον 42χρονο μαστροπό και παραγωγό ερωτικών ταινιών – Έλεγε μέχρι και το όνομα υπουργού για να πείσει ανυποψίαστες γυναίκες

Στα χέρια αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, ένας 42χρονος, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος συνελήφθη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα παραπάνω αδικήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε στήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τον περασμένο Μάιο, μία 27χρονη που ξέφυγε από τον 42χρονο μαστροπό, ανέφερε ότι ο δράστης επικαλείτο “πλάτες” του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη μάλιστα να υποβάλει μήνυση σε βάρος του και να ζητά τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα της Αστυνομίας, έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.