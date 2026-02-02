Νέα Πέραμος: Για έξι ημέρες ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων ο 27χρονος επιχειρηματίας – Προσπάθησαν να τον κάψουν

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, καθώς η νεκροψία – νεκροτομή έδειξε ότι παρέμεινε εν ζωή για περίπου έξι ημέρες μετά την απαγωγή του και δεν εκτελέστηκε άμεσα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα δέχθηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς πισώπλατα, με έναν εξ αυτών στο κεφάλι, που εκτιμάται ως χαριστική βολή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό πριν από την εκτέλεσή του, πιθανότατα για να ακινητοποιηθεί, καθώς έφερε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ξυλοδαρμός να σημειώθηκε εντός οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή Live News, παραμένει άγνωστο το σημείο στο οποίο κρατούνταν ο 27χρονος κατά το διάστημα της ομηρίας του, ενώ ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν με κάποιο κοντινό του πρόσωπο, παρά την πολυήμερη κράτησή του.

Μετά την εκτέλεση, οι δράστες φέρονται να έβαλαν φωτιά στη σορό, προφανώς σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν ίχνη. Ωστόσο, η σορός δεν απανθρακώθηκε πλήρως.

To προφίλ του θύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δεν διατηρούσε σχέσεις με τον πατέρα του και μεγάλωσε κοντά στον παππού του, προσπαθώντας από νεαρή ηλικία να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. Η μητέρα του διαμένει στην Κρήτη.

Προερχόταν από εύπορη οικογένεια, ενώ το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσε με πολυτελές αυτοκίνητο. Είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν ήταν γνωστός στις Αρχές για εγκληματική δραστηριότητα, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομά του φέρεται να είχε ακουστεί σε αστυνομικούς κύκλους.

Ήταν αρραβωνιασμένος και συζούσε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε τοπική ποδοσφαιρική ομάδα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έγραφε το DEBATER, η απαγωγή σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έξω από την κατοικία του θύματος στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα τη σύντροφό του. Όπως κατέθεσε, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, εκείνη του άνοιξε, ωστόσο ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ.

Από υλικό καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι τέσσερα άγνωστα άτομα τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Η σορός του 27χρονου εντοπίστηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, δεμένη και διάτρητη από σφαίρες, σε προχωρημένη σήψη. Την ανακάλυψη έκανε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της απαγωγής και της δολοφονίας.