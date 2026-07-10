Μην ξεκινήσετε για τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς αυτόν τον έλεγχο στο αυτοκίνητο

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των αποδράσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται να αφήσουν τις πόλεις για να βρεθούν σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Το αυτοκίνητο γίνεται ο πιο πιστός συνοδοιπόρος των διακοπών, μεταφέροντας οικογένειες, φίλους, αποσκευές και όμορφες στιγμές.

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι, αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν βασικό προληπτικό έλεγχο του οχήματος.

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Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις, η αυξημένη κυκλοφορία και η επιπλέον φόρτωση δοκιμάζουν κάθε αυτοκίνητο και ιδιαίτερα τα ελαστικά, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο.

Πριν την αναχώρηση για τις διακοπές του καλοκαιριού, οφείλει ο οδηγός να ελέγξει την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου. Η σωστή πίεση αποτελεί ίσως τον πιο σπουδαίο παράγοντα ασφάλειας. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Η λανθασμένη πίεση αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, επηρεάζει τη σταθερότητα του οχήματος, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών.

Σημαντική παράμετρος είναι το βάθος του πέλματος. Το νόμιμο όριο είναι τα 1,6 χιλιοστά, όμως για ασφαλείς καλοκαιρινές μετακινήσεις, σύμφωνα με την Kumho Tire, συνιστάται σημαντικά μεγαλύτερο βάθος πέλματος (όχι κάτω από 3 χιλιοστά). Το πέλμα είναι αυτό που προσφέρει πρόσφυση και απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια του δρόμου, ενώ περιορίζει τον κίνδυνο υδρολίσθησης σε μία ξαφνική καλοκαιρινή βροχή.

Πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι ελέγχουμε για κοψίματα, εξογκώματα, χτυπήματα στα πλαϊνά, πέτρες ή καρφιά στο πέλμα, ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά. Ακόμη και μία μικρή ζημιά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια ενός πολύωρου ταξιδιού.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ρεζέρβα. Η πίεση της ρεζέρβας συχνά δεν ελέγχεται για μήνες. Πριν από τις διακοπές βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, μαζί με τον γρύλο και τα απαραίτητα εργαλεία. Εξασκηθείτε στο σπίτι στην αλλαγή ελαστικού και μην περιμένετε να σας συμβεί για να κάνετε την αλλαγή.

Φυσικά πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν πλέον εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα), αλλά κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού (Tire Mobility Kit), το οποίο αποτελείται συνήθως από έναν μικρό αεροσυμπιεστή και ειδικό στεγανωτικό υγρό. Πριν ξεκινήσετε για τις διακοπές, βεβαιωθείτε ότι το κιτ βρίσκεται στη θέση του, ότι ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί σωστά και ότι το στεγανωτικό υγρό δεν έχει λήξει, καθώς έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και ενδέχεται να μην είναι πλέον αποτελεσματικό.

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Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το κιτ επισκευής μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο μικρές διατρήσεις στο πέλμα του ελαστικού. Δεν μπορεί να επισκευάσει σκισίματα στα πλαϊνά, μεγάλες ζημιές ή ελαστικά που έχουν υποστεί σοβαρή καταπόνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η κλήση οδικής βοήθειας ή η αντικατάσταση του ελαστικού. Για τον λόγο αυτό, πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι, αφιερώστε λίγα λεπτά ώστε να εξοικειωθείτε με τη χρήση του κιτ επισκευής και να μάθετε πώς λειτουργεί.

Το υπερβολικό βάρος επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Οι αποσκευές πρέπει να κατανέμονται σωστά, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να μην υπερβαίνετε ποτέ το επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος. Τα βαριά αντικείμενα μπαίνουν χαμηλά, ώστε να διατηρηθεί χαμηλά και το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου, προκειμένου να έχουμε καλύτερη οδηγική συμπεριφορά.

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Ένα πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος. Η μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα αποτελεί βασικό κανόνα ασφαλούς οδήγησης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Από την άλλη η υψηλή θερμοκρασία της ασφάλτου καταπονεί περισσότερο τα ελαστικά. Η ομαλή επιτάχυνση, η σωστή ταχύτητα και οι ήπιες αλλαγές κατεύθυνσης συμβάλλουν τόσο στην ασφάλεια όσο και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Σε πολύωρες διαδρομές συνιστάται στάση κάθε δύο ώρες. Ξεκουράζεται ο οδηγός, μειώνεται η κόπωση και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο των ελαστικών.

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Η επιλογή ενός επώνυμου ελαστικού δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις. Αφορά την πρόσφυση, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης, τη συμπεριφορά στο βρεγμένο οδόσυρωμα, τη διάρκεια ζωής και τελικά την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν μαζί μας.

Τέλος, το ταξίδι ξεκινά πριν γυρίσει το κλειδί. Η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Ετσι πάντα κάνουμε έναν έλεγχο στην πίεση των ελαστικών, το βάθος πέλματος, κάνουμε έναν οπτικό έλεγχο για φθορές, αν υπάρχει ρεζέρβα ή κιτ επισκευής, αν έχουμε υγρά στα φρένα και γενικά όλα τα υγρά, σωστή λίπανση του κινητήρα, αν λειτουργούν τα φώτα και οι υαλοκαθαριστήρες, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή λειτουργία του κλιματισμού. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν σε ισχύ όλα τα απαραίτητα έγγραφα του αυτοκινήτου (ΚΤΕΟ, ασφάλεια, κάρτα καυσαερίου, άδεια κυκλοφορίας).