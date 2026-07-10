Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το τρομακτικό ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στο αεροπλάνο της Ryanair – “Είναι σαν ηλεκτρική σκούπα” λέει ειδικός

Η έρευνα για το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο σε πτήση στη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Γερμανία βρίσκεται σε εξέλιξηξ με τους ειδικούς να μιλούν για πιθανή αστοχία υλικού.

Μιλώντας στο ΤhessPost.gr, ο αεροναυπηγός και διερευνητής αεροπορικών περιστατικών Φαίδων Καραϊωσηφίδης μίλησε για το τρομακτικό ατύχημα που έγινε στην πτήση στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής (10/7) που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 61χρονος υπήκοος Σερβίας.

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O έμπειρος διερευνητής κάνει λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό που οδήγησε στο φαινόμενο της εκρηκτικής αποσυμπίεσης. «Κατά 95% οφείλεται σε αστοχία υλικού. Είναι σπανιότατο φαινόμενο, υπάρχουν χρονιές που δεν έχει συμβεί ούτε ένα τέτοιο περιστατικό παρά το ότι πραγματοποιούνται εκατομμύρια πτήσεις».

Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που γίνεται με χειρουργική ακρίβεια, σε μισό δευτερόλεπτο είναι η εξίσωση της εξωτερικής με την εσωτερική πίεση κατά τον κ. Καραϊωσηφίδη. «Αποδείχτηκε, σε περιπτώσεις ότι το κρυστάλλινο μέρος του παραθύρου ήταν ελαττωματικό ή είχε δημιουργήσει ρωγμή που δεν αποκαλύφτηκε κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ή εξελίχθηκε σε ρωγμή και έσπασε. Είναι άλλος ένας λόγος, να δένουμε τις ζώνες ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια της πτήσης. Δημιουργείται ένα κύμα ρεύματος σαν ηλεκτρική σκούπα, όπου ο επιβάτης βρίσκεται στην πλευρά της αναρρόφησης και οποιοδήποτε αντικείμενο είναι ελεύθερο, προσπαθεί να βγει από αυτό το πέρασμα».

Αναφερόμενος σε παρόμοια περιστατικά, σημείωνε πως «το 2018, αμερικανίδα επιβάτης είχε κρεμαστεί έξω από το παράθυρο, κυριολεκτικά συνεθλίβη περνώντας μέσα από το παράθυρο και τελικά υπέκυψε. Σε άλλο συμβάν, ο πιλότος είχε κρεμαστεί έξω από το παράθυρο και τον κρατούσαν από τα πόδια επί δύο ώρες, και αυτός ο άνθρωπος πετάει μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο τραυματίας επιβάτης της πτήσης, 61χρονος Σέρβος, βρίσκεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με εγκαύματα τριβής. «Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ryanair για το ατύχημα που σημειώθηκε στον αέρα το πρωί της Παρασκευής (10/7)

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό», λέει η αεροπορική εταιρεία και σημειώνει για τον τραυματισμό του επιβάτη:

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«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».