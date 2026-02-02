Νέα Πέραμος: Εκτέλεσαν τον 27χρονο με δέκα σφαίρες στο κεφάλι και την πλάτη – Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες

Γεμάτη αναπάντητος γρίφους παραμένει η δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Νέα Πέραμο το μεσημέρι της Κυριακής (2/2).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντύπωση προκαλεί η αγριότητα του εγκλήματος στη Νέα Πέραμο καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, με τη σύντροφό του να είναι μάρτυρας.

Πώς έγινε η απαγωγή

Μάλιστα, η σύντροφος του ήταν που κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο, από τις πινακίδες κυκλοφορίας του οποίου προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι ότι οι δράστες δεν ζήτησαν λύτρα. Έτσι, καταλήγουν στο αυτονόητο συμπέρασμα πως δεν ήθελαν χρήματα, αλλά μόνο να τον σκοτώσουν.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Νέα Πέραμος: Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σημειώνεται πως ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

Την Κυριακή 1/2 ο άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να το καταφέρουν. Τη σορό εντόπισε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως πριν από δύο χρόνια στη Μάνδρα άγνωστοι είχαν εκτελέσει με παρόμοιο τρόπο έναν επιχειρηματία, που διέθετε μεταξύ άλλων και μια επιχείρηση προσωπικού, στον οποίο επίσης είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και στη σορό αλλά και στο αυτοκίνητό του.