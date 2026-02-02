Νέα Πέραμος: Μία διαπίστωση και δύο αναπάντητα ερωτήματα για την εκτέλεση του 27χρονου – Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες της απαγωγής και της άγριας δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στη Νέα Πέραμο, αναζητούν οι αστυνομικοί.

Τόσο η ταυτότητα των δραστών όσο και το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος παραμένουν άγνωστα, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του πτώματος του 27χρονου σε ρέμα.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις κυρίως από τη σύντροφό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, με τη σύντροφό του να είναι μάρτυρας.

Μάλιστα, αυτή ήταν που κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο, από τις πινακίδες κυκλοφορίας του οποίου προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι ότι οι δράστες δεν ζήτησαν λύτρα. Έτσι, καταλήγουν στο αυτονόητο συμπέρασμα πως δεν ήθελαν χρήματα, αλλά μόνο να τον σκοτώσουν.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών. Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως πριν από δύο χρόνια στη Μάνδρα άγνωστοι είχαν εκτελέσει με παρόμοιο τρόπο έναν επιχειρηματίας, που διέθετε μεταξύ άλλων και μια επιχείρηση προσωπικού, στον οποίο επίσης είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και στη σορό αλλά και στο αυτοκίνητό του.