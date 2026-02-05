Νέα Πέραμος: «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του ίσως γνωρίζει περισσότερα» – Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το θρίλερ της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε την 1η Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και τις καταθέσεις προσώπων – κλειδιά να ρίχνουν νέο φως στα γεγονότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα (05.02), ενώπιον των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατέθεσε ο πατέρας του θύματος, ξεδιπλώνοντας πτυχές της σχέσης του με τον γιο του και αναφερόμενος σε πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα έχουν πει μέχρι στιγμής.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κρατήθηκε και βασανίστηκε για έξι ημέρες από τους απαγωγείς του, πριν βρει τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή.

Η σύντροφός του έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική της οπτική, χωρίς να θεωρείται ύποπτη ή εμπλεκόμενη στην υπόθεση.

Μαζί με τη σύντροφο και τον πατέρα του θύματος, οι Αρχές εξετάζουν και την κατάθεση ακόμη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και να είχε απευθυνθεί στους δράστες ζητώντας την απελευθέρωση του νεαρού.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για τρία πρόσωπα «κλειδιά» σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να περιβάλλεται από σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα.

Σε αντίθεση με τη σύντροφο του 27χρονου, ο πατέρας του είχε δηλώσει δημόσια, σε συνέντευξή του στο «Live News», ότι ο γιος του δεχόταν απειλές. Εκτιμά ότι η σύντροφος, η μητέρα αλλά και φίλοι του θύματος γνωρίζουν κρίσιμες λεπτομέρειες και, αν αποφασίσουν να μιλήσουν ανοιχτά, θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διαλεύκανση των κινήτρων του εγκλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, ο 27χρονος είχε κληρονομήσει πριν από δύο χρόνια σημαντική ακίνητη περιουσία από τον παππού του, πατέρα του πατέρα του.

Το γεγονός αυτό φέρεται να είχε προκαλέσει εντάσεις, ενώ υπήρξαν περίοδοι έντονης σύγκρουσης με τον πατέρα του, ο οποίος στο παρελθόν τον είχε υποπτευθεί ακόμη και για εμπρησμούς οχημάτων της εταιρείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου

Κατά την πολύωρη κατάθεσή του, που διήρκησε περίπου τρεισήμισι ώρες, ο πατέρας αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τον γιο του, στη μήνυση που είχε καταθέσει το 2023 και αργότερα απέσυρε, καθώς και σε όσα θεωρεί ότι γνωρίζει η σύντροφος του θύματος.

Όπως είπε, υπήρχαν κατά διαστήματα διαφωνίες και διαμάχες, οι οποίες όμως ξεπερνιούνταν. Για τη μήνυση ανέφερε ότι την υπέβαλε επειδή ο γιος του τον είχε χτυπήσει στο παρελθόν, ωστόσο αποφάσισε να μην προχωρήσει τη νομική διαδικασία ως πατέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά τη σύντροφο του 27χρονου, υποστήριξε ότι ενδεχομένως γνωρίζει περισσότερα, λόγω της στενής και άμεσης σχέσης που είχε με το θύμα. Την ίδια στιγμή, συγγενικά πρόσωπα του 27χρονου κάνουν λόγο για ύπαρξη ηχητικών μηνυμάτων, στα οποία ο πατέρας φέρεται να απειλεί τον γιο του.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι υπάρχει άτομο το οποίο είχε γνώση της απαγωγής και προσπαθούσε να βοηθήσει τον 27χρονο. Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος –τάμπλετ και φορητός υπολογιστής– βρίσκονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δεχόταν απειλές και από ποια πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένουν και τα βίντεο-ντοκουμέντα από την αρπαγή του νεαρού έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, τη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα των δραστών –το οποίο φέρεται να πέρασε δίπλα από περιπολικό– καθώς και το σημείο στο οποίο κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Τέλος, οι ερευνητές έχουν ανασύρει από τα αρχεία τους και τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά το 2024, εξετάζοντας το ενδεχόμενο σύνδεσης των ασύλληπτων δραστών εκείνης της υπόθεσης με την απαγωγή και εκτέλεση του 27χρονου.