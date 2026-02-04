Νέα Πέραμος: Η μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου- «Δεν μου μιλούσε για την δουλειά του, δεν είχε σχέσεις με την οικογένεια του»

Μαραθώνια κατάθεση έδωσε χθες (03.02) στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, η σύντροφος του 27χρονου άνδρα που είχε απαχθεί από το σπίτι του στην Ελευσίνα και εντοπίστηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο την περασμένη Κυριακή (01.02).

Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε στους αστυνομικούς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, ο σύντροφός της, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και εκείνη του άνοιξε, παρατηρώντας από την κάμερα του θυροτηλέφωνου ύποπτες κινήσεις στον χώρο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αν και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία αρχικά, σημειώνοντας ότι ο 27χρονος άργησε να ανέβει στο διαμέρισμα. Μετά από αρκετή ώρα, κατέβηκε για να δει τι συνέβαινε.

Ερωτηθείσα για το εάν γνώριζε πιθανή εμπλοκή του συντρόφου της σε παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε άγνοια, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν της μιλούσε για τις επαγγελματικές του ασχολίες, ούτε καν για τη μόνιμη εργασία του. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν γνώριζε να είχε εχθρούς ή να δεχόταν απειλές και ότι δεν είχε παρατηρήσει να φοβάται για κάτι.

Όπως είπε, ο 27χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με ορισμένα άτομα, χωρίς η ίδια να έχει αισθανθεί ποτέ ότι υπήρχε κίνδυνος από το περιβάλλον του. Τόνισε επίσης ότι ουδέποτε δέχθηκε τηλεφώνημα για λύτρα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μετά την εξαφάνισή του, υπογραμμίζοντας πως φοβάται πλέον για την ασφάλεια της ίδιας και του παιδιού της.

Αναφερόμενη στις σχέσεις του θύματος με την οικογένειά του, δήλωσε ότι δεν είχαν ιδιαίτερη επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εντάσεις. Όπως είπε, μιλούσε περισσότερο με τη μητέρα του και λιγότερο με τον πατέρα του.