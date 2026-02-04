Νέα Πέραμος: Πώς συνδέεται η δολοφονία του 27χρονου με εκτέλεση επιχειρηματία στη Μάνδρα – Το παζλ που προσπαθεί να λύσει η ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι Αρχές να αξιολογούν την πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του, νέο οπτικό υλικό από τη νύχτα της αρπαγής, αλλά και σειρά νέων μαρτυριών.

Τρία 24ωρα μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να ξεδιαλύνουν αν το έγκλημα συνδέεται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα, αν κάποιοι δεν έχουν πει όλη την αλήθεια για τα γεγονότα και αν το θύμα δέχονταν απειλές το τελευταίο διάστημα, όπως υποστήριξε ο πατέρας του στο Mega.

Η σύνδεση με τη δολοφονία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι άνδρες της Ανθρωποκτονιών έχουν επαναφέρει στο μικροσκόπιο τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024. Ο 27χρονος είχε ιδρύσει αργότερα εργολαβική εταιρεία στην ίδια περιοχή, όπου δραστηριοποιούνταν και ο δολοφονημένος επιχειρηματίας.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου του θύματος και στενών συγγενών του, ενώ εικόνες, μαρτυρίες και τα επίσημα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης αναλύονται με προσοχή.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η σύντροφος του 27χρονου, αλβανικής καταγωγής, η οποία φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος στην Ελευσίνα, δύο μήνες μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα. Ο συγκεκριμένος είχε χάσει τη ζωή του, ενώ στο αυτοκίνητο βρισκόταν άτομο που είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Ο εμπρησμός και οι νέες μαρτυρίες

Ο πατέρας του 27χρονου, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στον εμπρησμό δύο οχημάτων του πριν από δύο μήνες έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, υποστηρίζοντας ότι αν είχε διερευνηθεί σε βάθος το περιστατικό, ο γιος του ίσως να ζούσε.

«Ίσως να ζούσε ο γιος μου αν η Ασφάλεια είχε εξετάσει καλύτερα τον εμπρησμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές, επιμένοντας ότι ο γιος του φοβόταν και ότι το περιβάλλον του γνώριζε.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Έτσι έλεγε ο γιος μου… Του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ‘’Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας το κεφάλι σου’’».

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι, αν τεκμηριωθεί η σύνδεση των τριών υποθέσεων – της δολοφονίας του επιχειρηματία στη Μάνδρα, του τροχαίου δυστυχήματος στην Ελευσίνα και της απαγωγής και εκτέλεσης του 27χρονου – θα απαντηθούν τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Το παζλ που προσπαθεί να συνδέσει η ΕΛ.ΑΣ.

Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι τι κρύβεται πίσω από την αρπαγή και τη δολοφονία του Μανώλη. Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών διαμορφώνεται πλέον μια εικόνα, η οποία ωστόσο χρειάζεται αποδείξεις για να επιβεβαιωθεί.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο 27χρονος είχε επαφές με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων και αν, με κάποιο τρόπο, ενεπλάκη σε διαμάχη μεταξύ Αλβανών και ομογενών από τη Ρωσία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι διαφορές μπορεί να αφορούσαν χρήματα και συγκεκριμένα το αν ο νεαρός «έριξε» οικονομικά κάποιον.

Η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού που είχε αναλάβει στον Ασπρόπυργο, θεωρείται συνέχεια αυτής που ανήκε στον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα, μετά από φωτιά στο αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί απανθρακωμένος.

Φίλος του 27χρονου, από την Αλβανία, είχε διαφορές με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη δολοφονία του είχε πάει στην εταιρεία και είχε ξεσπάσει μεγάλος καβγάς.

Ο άνδρας αυτός θεωρήθηκε ότι είχε σχέση με τη δολοφονία, χωρίς ωστόσο να αποδειχθεί. Τελικά, σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγους μήνες αργότερα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο 27χρονος.

Ταυτόχρονα, οι Αρχές εντοπίζουν ομοιότητες με ακόμη μια δολοφονία, αυτήν ενός Αλβανού τον Νοέμβριο του 2025 στα Σκούρτα Βοιωτίας, η οποία επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.