Νέα Πέραμος: Καταθέτει στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου – Γιατί ήταν εκρηκτικές οι σχέσεις τους

Συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις οι Αρχές για να συνθέσουν το παζλ της άγριας δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σήμερα Πέμπτη 5/2 καταθέτει στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ο πατέρας του θύματος.

Ο 50χρονος θα κληθεί να απαντήσει σε όσα έχει υποστηρίξει δημόσια κατά την διάρκεια συνεντεύξεων του, στις οποίες έχει αναφέρει ότι τόσο η πρώην σύζυγος του και μητέρα του γιου του όσο και η σύντροφος του 27χρονου με καταγωγή από την Αλβανία, γνωρίζουν ποιοι κρύβονται πίσω από την αρπαγή και την εκτέλεση του.

Επίσης, καλείται να απαντήσει για τον κύκλο επαφών που είχε ο γιος του, αφού -επίσης δημόσια- έχει γνωστοποιήσει πως του έλεγε να κόψει τις κακές παρέες και πως θα «έτρωγε» το κεφάλι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σχέσεις του 27χρονου με τον πατέρα του ήταν τεταμένες λόγω της περιουσίας, που είχε αφήσει ο παππούς του 27χρονου στον ίδιο.

Μάλιστα, ο πατέρας και πάλι δημόσια είχε πει ότι υποπτευόταν τον γιο του για την πυρπόληση δύο οχημάτων του περίπου 2,5 μήνες πριν, επισημαίνοντας στην συνέχεια πως ίσως να ήταν και μήνυμα προς τον 27χρονο.

Ο ίδιος τον Μάρτιο του 2023, είχε υποβάλει μήνυση στον γιο του για σωματική βλάβη και απειλή και ο 27χρονος τότε είχε αναζητηθεί από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Την ίδια ώρα, κομβική θεωρείται και η μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου την Τρίτη 3/2, καθώς οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εντόπισαν κενά και αντιφάσεις.

Η συγκεκριμένη γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις, αφού υποστήριξε ότι, λίγο πριν την απαγωγή, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως εκείνος να ανέβει ποτέ στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, όμως, αμφισβητούν αν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να συμβούν όλα αυτά, με βάση το βίντεο της αρπαγής.

Ακόμα, ερωτήματα προκαλεί και το χρονικό κενό των περίπου επτά ωρών μέχρι να απευθυνθεί η γυναίκα στην αστυνομία.

Επίσης, σύμφωνα με το Star, η σύντροφος του Μανώλη είχε στο παρελθόν σχέση με στενό φίλο του θύματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι γνώριζε καλά τον κύκλο επαφών του 27χρονου.

Το Ανθρωποκτονιών ψάχνει απαντήσεις και από πρόσωπα που ανήκουν στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος, για το εάν είχε δεχθεί απειλές, αν είχε φόβο για την ζωή του, ενώ σημαντικά είναι και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η υπόθεση συνδέεται με κύκλους της λεγόμενης Greek Mafia.

Νέο βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί καταγράφει το αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου, λίγα λεπτά μετά την απαγωγή.

Το ΙΧ κατευθύνθηκε προς την Αττική Οδό και, σύμφωνα με το υλικό, πέρασε δίπλα από περιπολικό που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα.