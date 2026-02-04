Νέα Πέραμος: Την Πέμπτη καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου – Καταγγελίες για απειλές λόγω περιουσιακών

Η υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, του οποίου η σορός βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, συνεχίζει να αποκαλύπτει σοκαριστικά στοιχεία. Κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση είναι η σύντροφος του θύματος και ο πατέρας του, ο οποίος είχε δηλώσει δημόσια ότι ήταν ενήμερος για τον κίνδυνο που διέτρεχε το παιδί του.

Η κατάθεση της συντρόφου του άτυχου 27χρονου, η οποία κράτησε πολλές ώρες, αποκαλύπτει τις φρικτές συνθήκες του θανάτου του. Η δολοφονία του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (01/02), όμως οι απαγωγείς τον είχαν κρατήσει για έξι ολόκληρες μέρες, βασανίζοντάς τον, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα απήχθη ο 27χρονος, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, η νεαρή κοπέλα δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Χθες, Τρίτη (03/02), επί έξι ώρες η γυναίκα κατέθετε, όπου μίλησε για την δουλειά που κάνει ο σύντροφος της αλλά και για τις σχέσεις που είχε με την οικογένεια του.

Σύμφωνα με την νεαρή κοπέλα, ο 27χρονος είχε ελάχιστες επαφές με τους γονείς του. «Μιλούσε λίγο περισσότερο με την μητέρα του, πιο λίγο με τον πατέρα του γιατί τσακωνόντουσαν πολύ», είπε. Σύμφωνα τα όσα είπε η σύντροφος στο Ανθρωποκτονιών, πατέρας και γιος είχαν συχνά διαφωνίες για τα περιουσιακά, και ιδιαίτερα για τα όσα κληρονομούσε ο 27χρονος από τον παππού του (τον πατέρα του πατέρα του).

Το Mega έφερε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν ότι ο πατέρας έστελνε ηχητικά μηνύματα στον γιο του, στα οποία τον απειλούσε. Για την ύπαρξη των μηνυμάτων αυτών μίλησαν συγγενικά πρόσωπα των δύο στις αρχές. Τα ηχητικά αρχεία αναμένονται να κατατεθούν σύντομα στην ΕΛΑΣ, ενώ οι αρχές έχουν ήδη στην κατοχή τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει εκ νέου τη σύντροφο του θύματος για κατάθεση, καθώς έχουν εντοπιστεί κενά και αντιφάσεις στην αρχική της κατάθεση.

«Το υποψιαζόμουν ότι θα τον σκοτώσουν»

Αύριο αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές ο πατέρας του 27χρονου. Από πλευρά του είχε πει ότι όλοι γνωρίζουν γιατί φοβόταν ο γιος του, ακόμα και οι φίλοι του. Μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι η σύντροφος και η μητέρα του γιου του ξέρουν τι έχει συμβεί αλλά δεν μιλάνε.

«Το υποψιαζόμουν (ότι θα τον σκοτώσουν) και του είχα πει δυο κουβέντες, επειδή είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με το ατύχημα, και του λέω ‘’γιε μου, βγάζεις μόνος σου τα μάτια σου’’. Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Και η μητέρα του να μου πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη και από πού κινδύνευε. Ο γιος μου δηλαδή έχει πει, ότι κινδύνευε και αυτός και η οικογένεια όλη.

Να μας πει η μητέρα του από πού κινδύνευε. Να ανοίξουν τα στόματά τους. Η μητέρα του δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Ούτε συγγενείς έχει στην Κρήτη, ούτε τίποτα. Γιατί κατέφυγε και πήγε στην Κρήτη να μας πει; Να βγει τώρα στον αέρα και να μου πει για ποιο λόγο πήγε στην Κρήτη;», είπε ξεσπώντας ο πατέρας του 27χρονου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είχαν τεταμένες σχέσεις με τον γιο του εξαιτίας μίας κληρονομιάς, τόνισε: «Είμαι και εγώ κληρονόμος. Ό,τι κληρονόμησε ο γιος μου, το κληρονόμησε από τον πατέρα μου. Αλλά μόλις πέθανε η μάνα μου, γιατί έχω χάσει τη μάνα μου, τώρα το Μάρτη κλείνει χρόνο, μετά κληρονόμησε ο γιος μου, μέσα από το κτίριο που ήτανε κληρονόμος. Έπαιρνε νοίκια».

Όσα κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου

Μαραθώνια κατάθεση έδωσε χθες (03/02) στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, η σύντροφος του 27χρονου άνδρα.

Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε στους αστυνομικούς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, ο σύντροφός της, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και εκείνη του άνοιξε, παρατηρώντας από την κάμερα του θυροτηλέφωνου ύποπτες κινήσεις στον χώρο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αν και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία αρχικά, σημειώνοντας ότι ο 27χρονος άργησε να ανέβει στο διαμέρισμα. Μετά από αρκετή ώρα, κατέβηκε για να δει τι συνέβαινε.

Ερωτηθείσα για το εάν γνώριζε πιθανή εμπλοκή του συντρόφου της σε παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε άγνοια, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν της μιλούσε για τις επαγγελματικές του ασχολίες, ούτε καν για τη μόνιμη εργασία του. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν γνώριζε να είχε εχθρούς ή να δεχόταν απειλές και ότι δεν είχε παρατηρήσει να φοβάται για κάτι.

Όπως είπε, ο 27χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με ορισμένα άτομα, χωρίς η ίδια να έχει αισθανθεί ποτέ ότι υπήρχε κίνδυνος από το περιβάλλον του. Τόνισε επίσης ότι ουδέποτε δέχθηκε τηλεφώνημα για λύτρα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μετά την εξαφάνισή του, υπογραμμίζοντας πως φοβάται πλέον για την ασφάλεια της ίδιας και του παιδιού της.

Αναφερόμενη στις σχέσεις του θύματος με την οικογένειά του, δήλωσε ότι δεν είχαν ιδιαίτερη επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εντάσεις. Όπως είπε, μιλούσε περισσότερο με τη μητέρα του και λιγότερο με τον πατέρα του.