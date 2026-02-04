Νέα Πέραμος: Κυκλώματα της νύχτας πίσω από την εκτέλεση του 27χρονου; “Η σύντροφος φαίνεται να γνώριζε”

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για να διαλευκανθεί η υπόθεση-μυστήριο με την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου βρέθηκε στη Νέα Πέραμο.

Το κίνητρο της εκτέλεσης παραμένει άγνωστο, με τις Αρχές να αναζητούν τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς του συμβολαίου θανάτου, όπως αποδεικνύεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών βλέπουν πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου ένα modus operandi, το οποίο παραπέμπει σε μεθόδους μαφίας και γι’ αυτό το λόγο πλέον οι έρευνες στρέφονται και σε κυκλώματα της νύχτας.

Ωστόσο, ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κάποια παρόμοια υπόθεση, δεν είχε καμία άλλη εμπλοκή σε ποινική υπόθεση.

Για τον λόγο αυτό έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι οικονομικές συναλλαγές του θύματος το τελευταίο διάστημα πριν την εκτέλεση του και όλες οι κοινωνικές επαφές του.

Πρόσωπο «κλειδί» στην πορεία των ερευνών θεωρείται η σύντροφος του επιχειρηματία, η οποία την Τρίτη κατέθεσε για πολλές ώρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, καθώς ήταν αυτόπτης μάρτυρας της αρπαγής του.

Όπως αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, η κλήση της συντρόφου στην αστυνομία και η κατάθεσή της είναι καθοριστικές για τις Αρχές, καθώς «δήλωσε την εξαφάνιση με το που έγινε η απαγωγή, αυτό σημαίνει ότι ήξερε».

«Ενδεχομένως ο 27χρονος να είχε διώξει την οικογένειά του πριν από μερικά χρόνια επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Αυτό θα το γνώριζε και η σύντροφός του», ανέφερε ο κ. Τσούκαλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο ίδιος στάθηκε στα λόγια του πατέρα του 27χρονου, τα οποία χαρακτήρισε «τεράστιο εργαλείο» για τις Αρχές. «Ο πατέρας του δεν είπε τυχαία σε δηλώσεις του “ρωτήστε τη μητέρα του και τη σύντροφό του”».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις καταθέσεις της συντρόφου του 27χρονου, η οποία την πρώτη φορά είπε ότι οι απαγωγείς χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια είπε ότι τον άρπαξαν από τον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όως είπε ο κ. Τσούκαλης, «για να τον πυροβόλησαν πισώπλατα το πιθανότερο είναι μετά από 6 ημέρες βασανιστηρίων, να προσπάθησε να διαφύγει».

Από την πλευρά του, ο επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε στο Action24 πως «οι απαγωγείς του, τον βασάνισαν είτε για να αποκαλύψει κάτι, είτε για να τους δώσει κάτι, είτε για να τον εκδικηθούν γιατί κάπου είχε μιλήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε επίσης «η αστυνομία έχει εικόνα τι έχει συμβεί εκεί». «Θεωρώ ότι πίσω από αυτό είναι μια μαφία που ασχολείται με παράνομες ενέργειες, αυτός που πυροβόλησε είναι αλλοδαπός, σκληρός άνθρωπος».

Ενώ στη συνέχεια είπε ότι «το πιθανότερο είναι η σύντροφός του να ξέρει για τις διασυνδέσεις που είχε», και τόνισε ότι «κάποιος ενημέρωσε τους απαγωγείς ότι θα πήγαινε σπίτι της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα, όπως το γιατί οι δράστες κράτησαν το θύμα έξι ημέρες προτού τον εκτελέσουν, καθώς και το πού ήταν το κρησφύγετο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συλλέγουν καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, που μπορεί να τους οδηγήσει στα ίχνη των δολοφόνων.