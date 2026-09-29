Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη: Εισόδημα, social media ανηλίκων και προσλήψεις 2027 στην ατζέντα

Στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ατζέντα περιλαμβάνει οκτώ θέματα, από την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση έως την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027.

Εισόδημα, αποταμίευση και Ταμείο Ανάκαμψης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο, θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης θα εισηγηθεί σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας. Θα παρουσιάσει επίσης νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Στην ατζέντα η πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα εισηγηθούν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το όριο ηλικίας στα social media από το 2027. Τα ειδικότερα σημεία της εισήγησης στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποσαφηνιστούν μετά τη συνεδρίαση.

Κώδικας Δικηγόρων, σωφρονιστικό σύστημα και προσλήψεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν νομοσχέδιο για τον Κώδικα Δικηγόρων. Νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα θα παρουσιάσουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν ακόμη τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το 2027, έπειτα από εισήγηση του Άκη Σκέρτσου, και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων του δημόσιου τομέα για το 2027, τον οποίο θα εισηγηθούν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη.