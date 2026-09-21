Συναγερμός από την ΤτΕ: Απατεώνες χρησιμοποιούν την εικόνα του Στουρνάρα – Τι να προσέξετε

Την προσοχή των πολιτών σε περιστατικά διαδικτυακής εξαπάτησης που χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, εφιστά η ΤτΕ.

Σύμφωνα με την επίσημη προειδοποίηση, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ψευδή δημοσιεύματα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ιδιότητα και την αναγνωρισιμότητα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ακόμη και περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι αναρτήσεις μπορεί να παραπέμπουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή crypto πλατφόρμες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος.

Ψεύτικες «συνομιλίες» του Στουρνάρα με γνωστούς δημοσιογράφους

Ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται είναι η δημιουργία δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που εμφανίζουν τον Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί ή ακόμη και να αντιπαρατίθεται με γνωστούς δημοσιογράφους.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις είναι παραπλανητικές και επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για πραγματικές δηλώσεις ή συνεντεύξεις.

Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορεί να οδηγούνται μέσω συνδέσμων σε πλατφόρμες που παρουσιάζονται ως επενδυτικές ή σχετικές με κρυπτονομίσματα.

Χρησιμοποιούν ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραποιημένων εικόνων ή βίντεο.

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Με αυτόν τον τρόπο οι επιτήδειοι επιχειρούν να καταστήσουν το περιεχόμενο περισσότερο πειστικό και να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προωθεί ή συνδέεται με συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις.

Το φαινόμενο εντάσσεται στη γενικότερη αύξηση των διαδικτυακών απατών στις οποίες αξιοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή παραποιημένου περιεχομένου.

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Η προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν συναντά τέτοιου είδους αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πολίτες καλούνται:

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να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτες αναρτήσεις ή διαφημίσεις,

να μην ακολουθούν συνδέσμους προς αμφίβολες επενδυτικές πλατφόρμες,

να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία,

να μην κοινοποιούν τραπεζικά ή άλλα οικονομικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν μία διαφήμιση χρησιμοποιεί το πρόσωπο γνωστού θεσμικού παράγοντα ή δημοσιογράφου προκειμένου να προσδώσει αξιοπιστία σε μία υποτιθέμενη επενδυτική ευκαιρία.

Ο κίνδυνος των «εύκολων» επενδύσεων

Οι συγκεκριμένες απάτες συχνά στηρίζονται στην υπόσχεση γρήγορων ή ιδιαίτερα υψηλών αποδόσεων, προκειμένου να οδηγήσουν τον χρήστη σε εγγραφή σε κάποια πλατφόρμα ή στην καταβολή χρημάτων.

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Η χρήση της εικόνας ενός αναγνωρίσιμου προσώπου, όπως του Γιάννη Στουρνάρα, λειτουργεί ως μέσο δημιουργίας ψευδούς αίσθησης ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκαθαρίζει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εμπιστεύονται τέτοιες αναρτήσεις και να παρέχουν μέσω αυτών προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.