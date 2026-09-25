Θύμα εξαπάτησης 44χρονη στη Ρόδο: Έδωσε 15.000 ευρώ σε 28χρονο και όταν του τα ζήτησε, απείλησε να στείλει γυμνές φωτογραφίες στα παιδιά της

Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσε μια 44χρονη Πολωνή στη Ρόδο, η οποία πείστηκε να καταβάλει πάνω από 15.000 ευρώ σε 28χρονο Αλβανό υπήκοο, ο οποίος στη συνέχεια την απείλησε ότι θα στείλει γυμνές φωτογραφίες στα παιδιά της.

Σύμφωνα με την dimokratiki, η καταγγέλλουσα, Πολωνή υπήκοος γεννημένη το 1982, κατέθεσε μήνυση σε βάρος Αλβανού υπηκόου γεννημένου το 1998. Όπως υποστηρίζει, ο 28χρονος, επικαλούμενος ψευδή γεγονότα και προσκομίζοντας στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, την έπεισε να του καταβάλει χρήματα. Οι καταβολές, κατά την καταγγελία, έγιναν τμηματικά, σε διάστημα που εκτείνεται μεταξύ 2023 και 2024, και συνολικά έφτασαν τα 15.417 ευρώ. Το γεγονός ότι τα χρήματα δόθηκαν σε δόσεις και σε βάθος χρόνου υποδηλώνει, κατά την καταγγέλλουσα, ότι η πίεση που ασκήθηκε πάνω της ήταν συστηματική, με τον άνδρα να επανέρχεται κάθε φορά με νέα αιτήματα και νέες δικαιολογίες.

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Το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης εντοπίζεται στη στιγμή που η 44χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Όταν, όπως ισχυρίζεται, ζήτησε από τον 28χρονο να της επιστρέψει το ποσό, εκείνος δεν επιχείρησε ούτε εξήγηση ούτε διακανονισμό. Αντιθέτως, φέρεται να την απείλησε ευθέως ότι θα την «καταστρέψει» και ότι θα αποστείλει γυμνές φωτογραφίες της στα παιδιά της, εκμεταλλευόμενος προσωπικό υλικό που, όπως προκύπτει, είχε στην κατοχή του.

Η στοχευμένη απειλή προς τα πλέον οικεία πρόσωπα του θύματος είναι το στοιχείο που προσδίδει στην υπόθεση την πιο σοβαρή της διάσταση. Δεν πρόκειται για απειλή δημοσιοποίησης σε ένα απρόσωπο κοινό, αλλά για απόπειρα, κατά την καταγγελία, να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή ψυχολογική πίεση ώστε η 44χρονη να εγκαταλείψει την αξίωσή της για επιστροφή των χρημάτων.

Με βάση τα καταγγελλόμενα, η υπόθεση εξετάζεται υπό το πρίσμα της απάτης, της απειλής και της εκδικητικής πορνογραφίας. Ο καταγγελλόμενος δεν συνελήφθη, καθώς η υπόθεση δεν κινήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου αλλά ακολουθεί την τακτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό δεν προδικάζει την έκβασή της.

Τον χειρισμό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η οποία καλείται να εξετάσει τόσο το οικονομικό σκέλος, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταβλήθηκε το ποσό, όσο και το σκέλος των απειλών. Το αν η καταγγέλλουσα διαθέτει γραπτά ή ηλεκτρονικά μηνύματα που να αποτυπώνουν τις απειλές δεν διευκρινίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.