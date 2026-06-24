Καιρός σήμερα: Αστάθεια με βροχές και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο – Πού θα “σκαρφαλώσει” ο υδράργυρος

Από αστάθεια χαρακτηρίζεται ο καιρός σήμερα Τετάρτη 24/6, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες .Ύφεση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

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Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.