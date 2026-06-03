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ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε 50χρονος εργαζόμενος μετά από θραύση πλευρικού κάβου

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές

Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε 50χρονος εργαζόμενος μετά από θραύση πλευρικού κάβου
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Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Μυτιλήνης όταν τραυματίστηκε ένας 50χρονος εργαζόμενος (καβοδέτης).

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν λόγω της θραύσης του πλευρικού κάβου στο πλοίο «Νήσος Ρόδος» πριν τον απόπλου του για Χίο και Πειραιά.

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Στη συνέχεια, ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

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