Μοσχάτο: Ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε σε δύο ανήλικους – Τους χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα

Θύματα άγριας επίθεσης έπεσαν δύο ανήλικοι το βράδυ του Σαββάτου (25.10) στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγινα περίπου στις 20:00, όταν μία ομάδα 15 ατόμων πλησίασε τα δύο παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών κι άρχισαν να τα χτυπούν με μανία στο σώμα και το κεφάλι.

Ο 13χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ, οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες.

Ο λόγος της επίθεσης παραμένει άγνωστος.