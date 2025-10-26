Μοσχάτο: Ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε σε δύο ανήλικους – Τους χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών
Θύματα άγριας επίθεσης έπεσαν δύο ανήλικοι το βράδυ του Σαββάτου (25.10) στην περιοχή του Μοσχάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγινα περίπου στις 20:00, όταν μία ομάδα 15 ατόμων πλησίασε τα δύο παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών κι άρχισαν να τα χτυπούν με μανία στο σώμα και το κεφάλι.
Ο 13χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ, οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες.
Ο λόγος της επίθεσης παραμένει άγνωστος.
