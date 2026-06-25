Καλλιθέα: O έλεγχος της πλατείας και η βεντέτα που οδήγησαν στη δολοφονία του 15χρονου – Ο δράστης συνελήφθη στο κρεβάτι του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες γύρω από την άγρια δολοφονία ενός 15χρονου αγοριού, η οποία σημειώθηκε σε πλατεία της Καλλιθέας.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 17χρονο φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία του, την ώρα που ο ίδιος κοιμόταν.

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Το κίνητρο της βεντέτας και οι ισχυρισμοί του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, ο 17χρονος υποστήριξε κατά την ανάκρισή του πως η αιτία της αιματηρής συμπλοκής κρύβεται σε ένα προγενέστερο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν άλλο 15χρονο (μη σχετιζόμενο με το θύμα) από τη δική του παρέα.

Όπως ισχυρίστηκε, ο συγκεκριμένος νεαρός είχε εμπλακεί σε προηγούμενες επιθέσεις και είχε μαχαιρωθεί προ τριημέρου. Η πράξη αυτή πυροδότησε έναν κύκλο αντεκδίκησης τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας στη νέα μοιραία σύγκρουση.

Αναφορικά με τη στιγμή που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα στον 15χρονο, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως έδρασε υπό το κράτος του φόβου, προκειμένου «να προλάβει» να μην μαχαιρωθεί ο ίδιος πρώτος.

Σχολιάζοντας την ψυχική στάση του δράστη μετά το έγκλημα, ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», υπογράμμισε την έκπληξη των αστυνομικών που ανέλαβαν τη σύλληψη.

«Σοκαρίστηκαν οι αστυνομικοί… Τον σκότωσε, του έβαλε το μαχαίρι βαθιά μέχρι τη ρίζα μέσα στο στέρνο, που ήξερε ότι τον σκότωσε και πήγε και κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου. Οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα και τον ξύπνησαν».

Στο μικροσκόπιο ο έλεγχος της πλατείας – Αποκλείεται το οπαδικό κίνητρο

Οι διωκτικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε οπαδικά κίνητρα, καθώς οι εμπλεκόμενοι διαμένουν σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ενώ ορισμένοι που βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη συμπλοκή, υποστήριζαν την ίδια ομάδα.

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Το βασικό σενάριο που εξετάζεται πλέον είναι η σύγκρουση να αφορούσε τον έλεγχο της συγκεκριμένης πλατείας από τις δύο παρέες νεαρών, οι οποίοι, βάσει των ίδιων πληροφοριών, προέρχονται από εύπορα οικογενειακά περιβάλλοντα.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην οδό Μεγαλουπόλεως, όταν δύο ομάδες, αποτελούμενες συνολικά από 14 νεαρά άτομα, συνεπλάκησαν άγρια.

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Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 15χρονος δέχθηκε ένα βαθύ τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή του θώρακα.

Το θύμα διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

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Στο σημείο της τραγωδίας έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή 13 ατόμων. Στο χώρο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, το οποίο όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν ήταν εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για το φόνο.

Την προανάκριση ανέλαβαν οι αστυνομικοί της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον 17χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς πως πέταξε το φονικό όπλο σε κάδο απορριμμάτων. Μετά από έρευνες το μαχαίρι εντοπίστηκε και εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για αναλύσεις, ενώ οι αρχές προχώρησαν τελικά στη σύλληψη και των υπόλοιπων 12 νεαρών που είχαν προσαχθεί για συμμετοχή στο επεισόδιο.