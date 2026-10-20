Αποκάλυψη για τον μοναχό Ιωσήφ: Το διαβατήριο, η κλήση στο Προξενείο και η άγνωστη διαδρομή

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τι ακριβώς φαίνεται να συνέβη το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πύλη του ελληνικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, όπου εμφανίστηκε άνδρας που η οικογένεια θεωρεί ότι ήταν χωρίς αμφιβολία ο αγνοούμενος μοναχός Ιωσήφ.

Η νέα μαρτυρία της αδελφής του 58χρονου φωτίζει κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από το τελευταίο επιβεβαιωμένο, κατά την οικογένεια, ίχνος του μοναχού Ιωσήφ –κατά κόσμον Νικόλαου Τσιγκόζη– στην Τουρκία.

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Μέχρι σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι ένας άνδρας που έμοιαζε με τον αγνοούμενο είχε φτάσει στο ελληνικό Προξενείο και είχε ζητήσει πληροφορίες για να ταξιδέψει προς τον Πόντο. Τα νεότερα στοιχεία περιγράφουν αναλυτικότερα την επικοινωνία του με τον αστυνομικό της πύλης, την επίδειξη του διαβατηρίου του και το τηλεφώνημα στη γραμμή έκτακτης ανάγκης.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις τελευταίες φωτογραφίες του μοναχού Ιωσήφ από την Κωνσταντινούπολη και το μυστηριώδες ηλεκτρονικό ίχνος⁠ που καταγράφηκε αρκετές ημέρες αργότερα.

Ο αστυνομικός πήρε στα χέρια του το διαβατήριο

Σύμφωνα με μήνυμα της αδελφής του αγνοουμένου προς τον δημοσιογράφο Φοίβο Παπαδάκη, ο αστυνομικός που βρισκόταν στην πύλη του Προξενείου ήταν Τούρκος.

Όπως υποστηρίζει, ο αστυνομικός πήρε στα χέρια του το διαβατήριο του μοναχού Ιωσήφ και στη συνέχεια κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης του Προξενείου, καθώς ήταν Σάββατο και οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Ο αστυνομικός φέρεται να μίλησε αρχικά με υπάλληλο του Προξενείου και κατόπιν να έδωσε το τηλέφωνο στον ίδιο τον Ιωσήφ.

«Του είπε ότι θέλει να πάει στον Πόντο. Έπειτα μίλησε ο αστυνομικός της πύλης με τον υπάλληλο, προφανώς για να γίνει η μετάφραση», αναφέρει η αδελφή του.

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Η αναφορά στη μετάφραση αποτελεί εκτίμησή της, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως το πλήρες περιεχόμενο της συνομιλίας ανάμεσα στον αστυνομικό και τον υπάλληλο.

Δεν τον συνάντησε πρόσωπο με πρόσωπο Έλληνας υπάλληλος

Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν ένα κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Από τη μαρτυρία προκύπτει ότι ο υπάλληλος του ελληνικού Προξενείου δεν συνάντησε προσωπικά τον άνδρα που εμφανίστηκε στην πύλη, αλλά επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά.

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Η διά ζώσης επαφή φέρεται να έγινε με τον Τούρκο αστυνομικό της πύλης, ο οποίος είδε και κράτησε προσωρινά το διαβατήριο του άνδρα.

Η οικογένεια θεωρεί ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ως προς την ταυτότητά του.

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«Ήταν ο Ιωσήφ με σιγουριά εκεί», υπογραμμίζει η αδελφή του. Ωστόσο, η διατύπωση που έχει δημοσιοποιηθεί από την πλευρά του Προξενείου παραμένει πιο επιφυλακτική και κάνει λόγο για «πρόσωπο που έμοιαζε» με τον αγνοούμενο.

Εμφανίστηκε χωρίς το ράσο του

Μία ακόμη σημαντική πληροφορία είναι ότι ο μοναχός φέρεται να εμφανίστηκε στο Προξενείο χωρίς το ράσο του.

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Η αδελφή του εκτιμά ότι ο Ιωσήφ είχε επιλέξει πολιτική περιβολή «για να μη δώσει στόχο». Δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο, πότε και για ποιον λόγο άλλαξε ρούχα, καθώς κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα φέρεται να φορούσε το ράσο του.

Η λεπτομέρεια αυτή ενδέχεται να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναγνώρισή του σε υλικό από κάμερες ασφαλείας ή από ανθρώπους που μπορεί να τον συνάντησαν στη συνέχεια.

Η συνομιλία με τον ταξιτζή και ο «σταθμός για τον Πόντο»

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο αστυνομικός φέρεται να επέστρεψε το διαβατήριο στον Ιωσήφ και να εξήγησε στον Τούρκο οδηγό ταξί ότι ο επιβάτης ήθελε να μεταβεί σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, ώστε να συνεχίσει προς τον Πόντο.

Παραμένει αδιευκρίνιστο σε ποιον ακριβώς σταθμό κατευθύνθηκαν, εάν έφτασαν εκεί και εάν ο μοναχός αγόρασε τελικά εισιτήριο με προορισμό την Τραπεζούντα ή κάποια άλλη πόλη.

Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Ιωσήφ ζήτησε ο ίδιος από τον οδηγό να μεταβούν πρώτα στο Προξενείο ή εάν η επίσκεψη αποτέλεσε πρωτοβουλία του ταξιτζή, προκειμένου να βοηθήσει έναν ξένο υπήκοο που αντιμετώπιζε δυσκολίες επικοινωνίας.

Η πληροφορία έφτασε μέσω του αδελφού του στον Καναδά

Η αδελφή του μοναχού διευκρινίζει ότι ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν από τον άλλο αδελφό τους, ο οποίος ζει στον Καναδά και βρίσκεται σε επικοινωνία με το ελληνικό Προξενείο.

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν στην οικογένεια μέσω διαδοχικών συνομιλιών και δεν προέρχονται από προσωπική παρουσία συγγενικού προσώπου στο περιστατικό.

Η εξαφάνιση του μοναχού Ιωσήφ στην Τουρκία⁠ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένειά του, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολίες στην επικοινωνία.

Το μεγάλο κενό μετά το Προξενείο

Το σημαντικότερο ερώτημα παραμένει τι συνέβη μετά την αναχώρηση του ταξί από το Προξενείο.

Έφτασε ο μοναχός σε σταθμό λεωφορείων; Αγόρασε εισιτήριο; Επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό την Τραπεζούντα; Υπάρχει οπτικό υλικό από τις κάμερες του Προξενείου, του σταθμού ή της διαδρομής που ακολούθησε το ταξί;

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η ταυτοποίηση του οδηγού, καθώς ενδέχεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε και μίλησε με τον αγνοούμενο μοναχό πριν χαθούν ξανά τα ίχνη του.

Οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούν να καθορίσουν εάν η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στην Κωνσταντινούπολη, στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων ή στη διαδρομή προς την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά.