Δήμητρα Αλεξανδράκη: “Έδιωξα τους πάντες από δίπλα μου, ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και με εκμεταλλευόντουσαν”

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, μέσα από την οποία αποκάλυψε τη δύσκολη περίοδο που βιώνει.

“Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε γιατί είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ. Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν”, είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

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Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, μέσα από το οποίο αποκάλυψε: “Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο αρκετή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του OPEN που είναι μια Live εκπομπή. Την ώρα που πάνε να μου βάλουν μικρόφωνο και να μπω στο πλατό, κατέρρευσα. Αισθανόμουν μια δυσφορία, ένα πράγμα ότι χάνομαι, ζαλιζόμουν, αισθανόμουν ότι η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Δεν πέρναγα καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει, εγώ φταίω, δεν μου φταίει κανένας άλλος”.