Ο Γιώργος Λιάγκας απαντά σε Σίσσυ Χρηστίδου και Νίκο Συρίγο: “Αυτό πια ξεφεύγει από τα όρια”

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης (20/10) εξέφρασε την ενόχλησή του για τα σχόλια που έγιναν σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών του “Πρωινού”, με αφορμή την αναφορά της Φωτεινής Πετρογιάννη στο τροχαίο ατύχημα που είχε. Ο παρουσιαστής απάντησε στις τοποθετήσεις της Σίσσυς Χρηστίδου και του Νίκου Συρίγου, τονίζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που, όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκε για την ομάδα της εκπομπής του.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τα λόγια της Φωτεινής Πετρογιάννη η οποία είπε: “Με έχει πάει δύσκολα αυτές τις μέρες. Με τράκαραν, ναι, πολύ άσχημα, η αλήθεια είναι. Έπεσε ένας κύριος πάνω μου. Πρέπει να κάνω ένα ευχέλαιο. Καλά είμαι. Έχω λίγο τον αυχένα μου. Καλά είμαι” και τότε ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και είπε: “Και παρότι εδώ δεν σε στηρίζουμε, ήρθε ο Τάσος να σε στηρίξει. Γιατί ακούστηκε χθες σε μια εκπομπή ότι εμείς εδώ δεν στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όχι, επειδή ακούγονται διάφορα τέτοια. Παιδιά, είπαμε να κάνουμε κριτική και να μισούμε τους απέναντι. Άλλοι, όχι εμείς. Εμείς δεν μισούμε κανέναν και δεν ασχολούμαστε. Αλλά να βγάζουν συμπεράσματα και να ασχολούνται μισή ώρα με το ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή που μισιόμαστε μεταξύ μας”.

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“Είναι σοκαριστικό. Δεν το έχω ξαναβιώσει στη ζωή μου αυτό. Λοιπόν, είπαμε για εμμονές, για κομπλεξισμό, αλλά αυτό πια ξεφεύγει από τα όρια. Και επειδή είμαστε, λέει, μια εκπομπή που μισούμε ο ένας τον άλλον, και ότι κάποιος, ας πούμε, άδειασε τη Φωτεινή, ενώ όλοι τη στηρίξαμε, και ότι εμείς δεν θα τη στηρίζαμε… Αυτό ήταν το συμπέρασμα”, είπε έπειτα ο Γιώργος Λιάγκας.

Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, μιας και ενδιαφέρεστε για αυτή εδώ την εκπομπή, ότι χθες τράκαρε η Φωτεινή και πήγε ο Τάσος και ήταν μαζί της μία ώρα. Επειδή τη μισεί και ο Τάσος. Αχ, Θεέ μου! Η βλακεία είναι ανίκητη. Και υπάρχουν δυο-τρεις βλάκες στην τηλεόραση. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Δεν απολογούμαι σε κανέναν. Αλλά, λοιπόν, κάποια στιγμή κάπου φτάνουμε κι εμείς στα όριά μας”, κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.