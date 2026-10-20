Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Κηφισού, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

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Η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού ξεκινά από το ύψος της Καλλιθέας και φτάνει μέχρι την Νέα Ιωνία.

Την ίδια ώρα κίνηση έχει και στην κάθοδο του ο Κηφισός, ρεύμα προς Πειραιά, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνουν μέχρι την Μεταμόρφωση.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα επίσης και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Ελευσίνα.