Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων

Στο ρεύμα προς Λαμία

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Κηφισού, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού ξεκινά από το ύψος της Καλλιθέας και φτάνει μέχρι την Νέα Ιωνία.

Φωτογραφία

Την ίδια ώρα κίνηση έχει και στην κάθοδο του ο Κηφισός, ρεύμα προς Πειραιά, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνουν μέχρι την Μεταμόρφωση.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα επίσης και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ