Εξαφάνιση μοναχού στην Τουρκία: Οι τελευταίες φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη και το μυστηριώδες ηλεκτρονικό ίχνος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 58χρονου Έλληνα μοναχού Ιωσήφ στην Τουρκία, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τον περασμένο Ιούλιο. Φωτογραφίες που, σύμφωνα με την οικογένειά του, τράβηξε ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Ιουλίου, αλλά και μια μεταγενέστερη ηλεκτρονική δραστηριότητα στις 3 Αυγούστου, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην προσπάθεια να ανασυντεθούν οι τελευταίες γνωστές κινήσεις του.

Ο μοναχός Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης, έφυγε στις 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, με προορισμό την Τουρκία. Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει επικοινωνία μαζί του.

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Οι φωτογραφίες που παρουσιάζει το DEBATER, οι οποίες παραχωρήθηκαν από την οικογένειά του, αποτυπώνουν σημεία της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων την περιοχή της Αγίας Σοφίας και παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Οι φωτογραφίες της 24ης Ιουλίου που εμφανίστηκαν στο κινητό του

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης προέκυψε όταν η αδελφή του αγνοούμενου έλεγξε το κινητό τηλέφωνο που εκείνος είχε αφήσει στο σπίτι πριν αναχωρήσει.

Όπως περιέγραψε, στη συλλογή φωτογραφιών εμφανίστηκαν εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, με ημερομηνία 24 Ιουλίου, δηλαδή μία ημέρα μετά την αναχώρησή του.

«Τυχαία μπήκα στις εικόνες του, για να δω το κινητό του, και εμφανίστηκαν φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη στις 24 Ιουλίου», ανέφερε η αδελφή του.

Η ίδια εκτιμά ότι ο 58χρονος είχε μαζί του και δεύτερη συσκευή, την ύπαρξη της οποίας δεν γνώριζε η οικογένεια, και ότι οι φωτογραφίες συγχρονίστηκαν με το κινητό που είχε αφήσει πίσω.

Οι εικόνες δείχνουν γνωστά σημεία της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί μόνο από το περιεχόμενό τους η ακριβής ώρα λήψης τους ή ποιος χειριζόταν τη συσκευή.

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Το τελευταίο ηλεκτρονικό ίχνος στις 3 Αυγούστου

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μεταγενέστερη ένδειξη ηλεκτρονικής δραστηριότητας, την οποία περιέγραψε η αδελφή του μοναχού.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την προσπάθεια εντοπισμού της συσκευής, στις 3 Αυγούστου εμφανίστηκε δραστηριότητα που συνδεόταν με την Τουρκία.

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«Στις 3 Αυγούστου φάνηκε σαν να συνδέθηκε μία φορά», ανέφερε, εξηγώντας ότι καταγράφηκε και αναζήτηση σχετική με τον καιρό ή τις ειδήσεις.

Η αδελφή του σημείωσε ότι ο μοναχός δυσκολεύεται στη γραπτή επικοινωνία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδεχομένως χρησιμοποίησε φωνητική αναζήτηση.

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Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποια συσκευή χρησιμοποιήθηκε, σε ποια περιοχή της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα ή αν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα στον ίδιο τον αγνοούμενο.

Από τις 3 Αυγούστου και μετά, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έχει προκύψει άλλο αντίστοιχο στοιχείο.

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Η αναχώρηση από τα Γιαννιτσά και το εισιτήριο για την Κωνσταντινούπολη

Ο 58χρονος είχε ακολουθήσει τον μοναχισμό και είχε ζήσει σε μοναστήρι της Ελασσόνας, μαζί με τον ηγούμενό του.

Όταν ο ηγούμενος αποχώρησε, ο μοναχός επέστρεψε στο οικογενειακό σπίτι στον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, ενώ οι συγγενείς του προσπαθούσαν να βρουν άλλη μονή στην οποία θα μπορούσε να εγκατασταθεί.

Σύμφωνα με την αδελφή του, ο Ιωσήφ είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και τον Πόντο.

Στις 23 Ιουλίου έφυγε από το σπίτι χωρίς να ενημερώσει την οικογένεια για τη διαδρομή που θα ακολουθούσε.

Οι συγγενείς του απευθύνθηκαν σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με την αδελφή του, διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί ονομαστικό εισιτήριο για την Κωνσταντινούπολη.

«Μας είπαν ότι στις 23 Ιουλίου, στις 9:05, έκοψε εισιτήριο ονομαστικά και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Φορούσε τα ράσα», ανέφερε.

Η εμφάνιση άνδρα στο ελληνικό Προξενείο και η διαδρομή προς την Τραπεζούντα

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και η παρουσία άνδρα που έμοιαζε με τον αγνοούμενο στο ελληνικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, στις 25 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη γραπτή απάντηση του Προξενείου, την οποία παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο άνδρας αναζητούσε πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να μεταβεί στην περιοχή του Πόντου.

Επειδή η επίσκεψη έγινε ημέρα κατά την οποία το Προξενείο δεν λειτουργούσε κανονικά, ο άνδρας επικοινώνησε με αρμόδιο υπάλληλο μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο τρίτου προσώπου.

Η αδελφή του μοναχού ανέφερε ότι ο αδελφός της ήθελε να μεταβεί στην Τραπεζούντα και στην περιοχή της Παναγίας Σουμελά.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο: Κατάφερε τελικά να αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη για τον Πόντο;

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο 58χρονος έφτασε στην Τραπεζούντα ή ότι επιβιβάστηκε σε κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο.

Η ανησυχία της οικογένειας για την κατάσταση της υγείας του

Η οικογένεια ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η αδελφή του, ο μοναχός αντιμετωπίζει νοητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες που ενδέχεται να δυσχεραίνουν την αναζήτηση βοήθειας σε μια ξένη χώρα.

Η ίδια ανέφερε ότι ο 58χρονος έφυγε έχοντας μαζί του περιορισμένα χρήματα, πιθανότατα περίπου 300 ευρώ, ενώ άφησε στο σπίτι το κινητό που χρησιμοποιούσε η οικογένεια για να επικοινωνεί μαζί του, καθώς και την κάρτα στην οποία καταβαλλόταν η αναπηρική του σύνταξη.

«Δεν έχει κανέναν στην Τουρκία», είπε η αδελφή του, εξηγώντας ότι η οικογένεια δεν γνωρίζει αν στο μεταξύ συνάντησε κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει.

Οι έρευνες των αρχών και ο δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός

Οι συγγενείς του μοναχού έχουν απευθυνθεί στην Ελληνική Αστυνομία, στις τουρκικές αρχές και στο ελληνικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, ενώ έχουν ενημερώσει και τον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με την αδελφή του, στο πλαίσιο των αναζητήσεων έχει τεθεί υπόψη της Interpol και ένας δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός που εμφανίζεται συνδεδεμένος με τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας του αγνοούμενου.

Η οικογένεια ελπίζει ότι η διερεύνηση αυτού του στοιχείου θα μπορούσε να αποκαλύψει κάποια μεταγενέστερη επικοινωνία ή πληροφορία για τις κινήσεις του.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει προκύψει επιβεβαιωμένη πληροφορία για το πού βρίσκεται.

Έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία

Ο μοναχός Ιωσήφ είναι 58 ετών, έχει ύψος περίπου 1,64 μέτρα, γκρίζα μαλλιά, γκρίζα γενειάδα και πράσινα μάτια.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε τον έχει δει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα ή σε άλλη περιοχή της Τουρκίας να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές.

Οι φωτογραφίες της 24ης Ιουλίου και η ηλεκτρονική δραστηριότητα της 3ης Αυγούστου αποτελούν δύο χρονικά σημεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διερεύνηση της εξαφάνισης.

Για τους δικούς του ανθρώπους, όμως, το σημαντικότερο παραμένει να μάθουν αν ο μοναχός Ιωσήφ είναι καλά και βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.