Μυστήριο με Έλληνα μοναχό στην Τουρκία: Αγνοείται από τον Ιούλιο – Το τελευταίο ίχνος του στην Κωνσταντινούπολη

Αγωνία επικρατεί στην οικογένεια 58χρονου Έλληνα μοναχού από τα Γιαννιτσά, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τον περασμένο Ιούλιο, όταν αναχώρησε για την Τουρκία με σκοπό να επισκεφθεί τον Πόντο και την Καππαδοκία.

Πρόκειται για τον μοναχό Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλαο Τσιγκόζη, ο οποίος έφυγε από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών στις 23 Ιουλίου 2026.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει η οικογένειά του στο Newsbomb.gr, ο 58χρονος επιθυμούσε εδώ και καιρό να ταξιδέψει στις περιοχές από τις οποίες κατάγονται οι πρόγονοί του, έχοντας εκφράσει την πρόθεση να ζήσει ως ασκητής.

Το ταξίδι στην Τουρκία και το στοιχείο από το προξενείο

Όταν οι συγγενείς του διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ξεκίνησαν να αναζητούν πληροφορίες για τις κινήσεις του.

Αρχικά εντόπισαν εισιτήριο που είχε εκδοθεί στο όνομά του και, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, επιβεβαίωσαν ότι είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό την Τουρκία.

Στη συνέχεια επικοινώνησαν με το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά την οικογένεια, οι προξενικές αρχές ανέφεραν ότι ένας άνδρας, ο οποίος δεν φορούσε ράσα, είχε επισκεφθεί το προξενείο αναζητώντας πληροφορίες για τη μετάβασή του στην Τραπεζούντα.

Οι υπάλληλοι φέρονται να έλεγξαν το διαβατήριό του και να του υπέδειξαν πώς θα μπορούσε να φτάσει στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων.

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Αυτή είναι η σημαντικότερη μέχρι στιγμής πληροφορία για τις κινήσεις του αγνοούμενου μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν κατάφερε τελικά να φτάσει στην Τραπεζούντα.

Η πορεία του στον μοναχισμό

Ο 58χρονος είχε ακολουθήσει τη μοναχική ζωή από νεαρότερη ηλικία.

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Σύμφωνα με την αδελφή του, Ευαγγελία, το 2003 βρισκόταν στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αγία Τριάδα Λαγκαδά.

Αργότερα ακολούθησε τον ηγούμενό του στην Ελασσόνα, όπου πραγματοποιήθηκε η μοναχική κουρά του και έλαβε το όνομα Ιωσήφ.

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Το τελευταίο διάστημα πριν από την αναχώρησή του φιλοξενούνταν προσωρινά στο πατρικό του σπίτι, περιμένοντας να μεταβεί σε άλλη μονή.

Ενημερώθηκαν οι αρχές και η Ιντερπόλ

Η οικογένεια αναφέρει ότι έχει ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία, τις ελληνικές προξενικές αρχές στην Τουρκία και την Ιντερπόλ.

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Οι συγγενείς του εκτιμούν ότι η αναζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον Πόντο και την Καππαδοκία, καθώς αυτές ήταν οι περιοχές που ο ίδιος είχε αναφέρει ως προορισμούς του.

Ο αγνοούμενος έχει γκρίζα μακριά μαλλιά, συνήθως πιασμένα σε κοτσίδα, γκρίζο μουστάκι, κοντό μούσι και πράσινα μάτια. Έχει ύψος περίπου 1,64 μέτρα και κανονική σωματική διάπλαση.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται και τι συνέβη μετά την άφιξή του στην Τουρκία.