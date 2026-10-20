Αύξηση 4,8% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας το 9μηνο του 2026

Άνοδο της τάξεως 4,8% κατέγραψε η επιβατική κίνηση για το εννεάμηνο του 2026, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, φέτος εξυπηρετήθηκαν 71.665.899, έναντι 68.386.113 επιβατών του 9μηνου του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ σημειώθηκε αύξηση 4,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 532.421 πτήσεις, έναντι 511.140 πτήσεων πέρυσι.

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Άνοδος επιβατικής κίνησης το εννεάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ

Αύξηση 5,2% παρουσίασε και η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) για το εννεάμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε στους 11.358.457 επιβάτες, έναντι 10.792.305 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σεπτέμβριος 2026: Συνεχίζουν την αυξητική πορεία όλα τα αεροδρόμια της ΥΠΑ

Ο Σεπτέμβριος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 4,4%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», που εξυπηρέτησε και τον Σεπτέμβριο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,9% και διακίνησε 1.529.886, έναντι 1.472.518 επιβατών, πέρυσι τον ίδιο μήνα.