Φωτιά στη Φολέγανδρο – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση στη νήσο Φολέγανδρο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:10.
Κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Φολέγανδρου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
πηγή στην Google
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