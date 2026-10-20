Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 55 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Περίπου 55 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε αρχικά από επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.