Λεωφόρος Συγγρού: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
«Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Βούρβαχη».
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού, το Σάββατο (31/10), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας.
Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Βούρβαχη, λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου.
Πλέον, οι προσωρινοί περιορισμοί έχουν αρθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
πηγή στην Google
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