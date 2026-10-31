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ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Συγγρού: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

«Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Βούρβαχη».

Λεωφόρος Συγγρού: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:50

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού, το Σάββατο (31/10), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας.

Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Βούρβαχη, λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου.

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Πλέον, οι προσωρινοί περιορισμοί έχουν αρθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

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