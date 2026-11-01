Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι για βασανιστήρια 5 αστυνομικοί – Ποινή 6 ετών και 10 μηνών

Ένοχοι κρίθηκαν πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για την υπόθεση κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου στον Βόλο, τον Ιούνιο του 2020.

Την απόφαση ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, έπειτα από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία για τα όσα είχε καταγγείλει ο 26χρονος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή περίπου έναν μήνα μετά τα γεγονότα.

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Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, ενώ το δικαστήριο επέβαλε, μετά τη συγχώνευση, συνολική ποινή έξι ετών κάθειρξης και δέκα μηνών φυλάκισης.

Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η απόφαση για τους πέντε αστυνομικούς

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους πέντε αστυνομικούς για βασανιστήρια που διαπράχθηκαν σε βάρος του Βασίλη Μάγγου μέσα στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, στις 14 Ιουνίου 2020.

Οι πέντε κρίθηκαν επίσης ένοχοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη, έκθεση σε κίνδυνο και παράνομη κατακράτηση, σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ.

Ο έκτος κατηγορούμενος απαλλάχθηκε.

Για το σκέλος της υπόθεσης που αφορούσε τα όσα συνέβησαν μέσα στο αστυνομικό όχημα κατά τη μεταφορά του 26χρονου, το δικαστήριο δεν διατήρησε τον χαρακτηρισμό των βασανιστηρίων.

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Αντίθετα, έκρινε ότι οι συγκεκριμένες πράξεις συνιστούσαν απλή σωματική βλάβη και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, η ποινική δίωξη για αυτές έπαυσε, καθώς απαιτούνταν έγκληση που δεν είχε υποβληθεί.

Ποινή 6 ετών και 10 μηνών – Τι αποφασίστηκε για τα ελαφρυντικά

Κατά τη διαδικασία, η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων, καθώς και την επιβολή επιμέρους ποινών για τις πράξεις που εξετάζονταν.

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Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, απορρίπτοντας παράλληλα το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μετά τη συγχώνευση των επιμέρους ποινών, η συνολική ποινή διαμορφώθηκε σε έξι χρόνια κάθειρξης και δέκα μήνες φυλάκισης.

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Παράλληλα, οι καταδικασθέντες καλούνται να καταβάλουν 2.500 ευρώ έκαστος για δικαστικά έξοδα.

Η υπεράσπιση ζήτησε να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό.

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Το χρονικό της υπόθεσης Βασίλη Μάγγου

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 2020, όταν ο Βασίλης Μάγγος βρέθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, όπου πραγματοποιούνταν συγκέντρωση αλληλεγγύης σε διαδηλωτές που είχαν συλληφθεί την προηγούμενη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ο 26χρονος δέχθηκε χτυπήματα από αστυνομικούς, με μέρος του περιστατικού να καταγράφεται σε βίντεο.

Ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι η κακοποίησή του συνεχίστηκε τόσο κατά τη μεταφορά του με αστυνομικό όχημα όσο και μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, τον Ιούλιο του 2020, ο Βασίλης Μάγγος πέθανε.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αφορά την κακοποίησή του και όχι καταδίκη αστυνομικών για τον θάνατό του, μια διάκριση που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ακριβή αποτύπωση της υπόθεσης.

Το μήνυμα του πατέρα του: «Παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία. Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για βασανιστήρια», έγραψε.

Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε ουσιαστικά όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συμπαράστασης.

Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με τη φράση:

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΠΑΡΩΝ».

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πολυετή δικαστική διαδρομή της υπόθεσης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικά, καθώς εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης.