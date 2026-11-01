ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) την Κυριακή (1/11), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο με αύξοντα αριθμό 16/2026, που είχε εκδοθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, επικαιροποιήθηκε με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

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Η ΕΜΥ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει σήμερα Κυριακή και τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11) κυρίως τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Κακοκαιρία: Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σήμερα Κυριακή (1/11)

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Κυριακή στις ακόλουθες περιοχές:

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα. Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα. Δωδεκάνησα: Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τη Δευτέρα (2/11)

Τη Δευτέρα, το επίκεντρο των έντονων φαινομένων μετατοπίζεται κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα, ενώ οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Νησιά Ιονίου: Από τις μεσημβρινές ώρες.

Από τις μεσημβρινές ώρες. Ήπειρος: Από το απόγευμα.

Από το απόγευμα. Δυτική Στερεά: Από το απόγευμα.

Από το απόγευμα. Δυτική και νότια Πελοπόννησος: Από το απόγευμα, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Από το απόγευμα, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δωδεκάνησα: Κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Η πρόγνωση αφορά τουλάχιστον το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, χωρίς να αποκλείεται η έκδοση νεότερης ενημέρωσης εφόσον μεταβληθούν τα προγνωστικά δεδομένα.

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Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Αναλυτικά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

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Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων».

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Η ΕΜΥ παραθέτει στη συνέχεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα εκδήλωσης των έντονων φαινομένων, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε δρόμους με συσσώρευση υδάτων, καθώς και κοντά σε ρέματα και χειμάρρους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε δημοσιεύσει από το Σάββατο το αρχικό έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία της 1ης και 2ας Νοεμβρίου.