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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για την επίθεση στο γραφείο Πλεύρη: «Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους – Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο Κολωνάκι, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

Μαρινάκης για την επίθεση στο γραφείο Πλεύρη: «Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους – Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους».

Με δήλωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι πίσω από τέτοιες ενέργειες βρίσκονται πρόσωπα που επιχειρούν να εκφοβίσουν όσους διαφωνούν με τη βία, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να υποκύψει.

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Μαρινάκης: «Θέλουν να φιμώσουν τον Θάνο Πλεύρη»

«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους», ανέφερε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι οι δράστες επιδιώκουν να επιβάλουν τη σιωπή μέσω του εκφοβισμού.

«Είναι εκείνοι που θέλουν να “φιμώσουν” τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το “λάθος” να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται» – Το μήνυμα προς τους δράστες

Ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα ότι η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών δεν μπορεί να καθορίζεται από πράξεις βίας.

«Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις αστυνομικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το χρονικό της επίθεσης στο Κολωνάκι

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11), στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν και τζάμια.

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Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) εντόπισε στο σημείο δύο γκαζάκια, εκ των οποίων το ένα είχε διαρραγεί, καθώς και τρεις κροτίδες.

Διαβάστε επίσης το προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER: Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι – Έκρηξη και ζημιές στην είσοδο.

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