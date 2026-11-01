Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι – Έκρηξη και ζημιές στην είσοδο

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν την πολυκατοικία στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού, και τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό στην κεντρική είσοδο.

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Ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και ακολούθησε έκρηξη, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτίριο.

Έσπασαν τζάμια από την έκρηξη

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν και τζάμια.

Θραύσματα γυαλιού εκτοξεύτηκαν και κατέληξαν στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα που η περιοχή είχε περιορισμένη κίνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Τι εντόπισε το ΤΕΕΜ στο σημείο

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και τα υπολείμματα της έκρηξης.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν:

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Δύο γκαζάκια , εκ των οποίων το ένα είχε διαρραγεί και το άλλο παρέμενε άθικτο.

, εκ των οποίων το ένα είχε διαρραγεί και το άλλο παρέμενε άθικτο. Τρεις κροτίδες.

Τα ευρήματα αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής διερεύνησης για τις συνθήκες της επίθεσης.

Αναζητούνται οι δύο δράστες

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, στην τοποθέτηση του μηχανισμού συμμετείχαν δύο άγνωστα πρόσωπα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά τους ή για τα κίνητρα της ενέργειας.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.