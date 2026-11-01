Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι – Έκρηξη και ζημιές στην είσοδο

Δύο άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου – Το ΤΕΕΜ εντόπισε δύο γκαζάκια και τρεις κροτίδες.

Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι – Έκρηξη και ζημιές στην είσοδο
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι.
DEBATER NEWSROOM

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν την πολυκατοικία στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού, και τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό στην κεντρική είσοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και ακολούθησε έκρηξη, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτίριο.

Έσπασαν τζάμια από την έκρηξη

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν και τζάμια.

Θραύσματα γυαλιού εκτοξεύτηκαν και κατέληξαν στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα που η περιοχή είχε περιορισμένη κίνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Τι εντόπισε το ΤΕΕΜ στο σημείο

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και τα υπολείμματα της έκρηξης.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • Δύο γκαζάκια, εκ των οποίων το ένα είχε διαρραγεί και το άλλο παρέμενε άθικτο.
  • Τρεις κροτίδες.

Τα ευρήματα αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής διερεύνησης για τις συνθήκες της επίθεσης.

Αναζητούνται οι δύο δράστες

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, στην τοποθέτηση του μηχανισμού συμμετείχαν δύο άγνωστα πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά τους ή για τα κίνητρα της ενέργειας.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε Μακεδονία, Αιγαίο, Δωδεκάνησα και δυτική Ελλάδα – Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό δελτίο.

Λάρισα: Ένοπλοι κράτησαν ομήρους δύο φύλακες και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοπλοι κράτησαν ομήρους δύο φύλακες και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Τέσσερις ένοπλοι φέρονται να εισέβαλαν σε μεγάλη επιχείρηση στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα με στόχο ένα ΑΤΜ. Διέφυγαν χωρίς λεία, ενώ το όχημά τους εντοπίστηκε καμένο στο Δαμάσι.

Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι για βασανιστήρια 5 αστυνομικοί – Ποινή 6 ετών και 10 μηνών
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι για βασανιστήρια 5 αστυνομικοί – Ποινή 6 ετών και 10 μηνών

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας έκρινε ενόχους πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς για την κακοποίηση του 26χρονου στον Βόλο το 2020 – Ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και συγκινητική δήλωση του πατέρα του.

Μετρό: Κλείνουν από σήμερα 5 σταθμοί της Γραμμής 3 στις 21:40 – Πώς θα μετακινούνται οι επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν από σήμερα 5 σταθμοί της Γραμμής 3 στις 21:40 – Πώς θα μετακινούνται οι επιβάτες

Από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αλλάζουν τα βραδινά δρομολόγια λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Οι τελευταίες αναχωρήσεις, η σύνδεση με το Αεροδρόμιο και η λεωφορειακή γραμμή Χ25.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Βράζει» η Ευρώπη: 320.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, μαζικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία – Μολότοφ, αύρες και επεισόδια
ΔΙΕΘΝΗ

«Βράζει» η Ευρώπη: 320.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, μαζικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία – Μολότοφ, αύρες και επεισόδια

Τρίτο συνεχόμενο Σάββατο διαδηλώσεων στη Γαλλία, με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους – Η νέα γενιά κινητοποιείται σε δεκάδες γερμανικές πόλεις, ζητώντας μέτρα για την ακρίβεια, την παιδεία και τη στέγαση.

Μαρία Αντωνά για την απάτη με τη ΜΚΟ: «Μου είχαν στείλει κι εμένα μηνύματα για δωρεές σε άρρωστα παιδιά»
MEDIA

Μαρία Αντωνά για την απάτη με τη ΜΚΟ: «Μου είχαν στείλει κι εμένα μηνύματα για δωρεές σε άρρωστα παιδιά»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε στην εκπομπή «Mega Non Stop» ότι είχε δεχθεί επανειλημμένα μηνύματα για οικονομική ενίσχυση και αναδημοσίευση εκκλήσεων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας – Τι είπε για τις ιατρικές βεβαιώσεις και τις προειδοποιήσεις που λάμβανε.

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε Μακεδονία, Αιγαίο, Δωδεκάνησα και δυτική Ελλάδα – Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό δελτίο.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Λίβερπουλ – Άρσεναλ και Άρης – Παναθηναϊκός
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Λίβερπουλ – Άρσεναλ και Άρης – Παναθηναϊκός

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής με το αθηναϊκό ντέρμπι στη Super League, μεγάλες αναμετρήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγώνες της GBL και το Grand Prix του Μεξικού στη Formula 1.