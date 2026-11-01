Λάρισα: Ένοπλοι κράτησαν ομήρους δύο φύλακες και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) έξω από τη Λάρισα, όταν ομάδα ενόπλων επιχείρησε να ληστέψει μεγάλη επιχείρηση, κρατώντας ομήρους δύο εργαζομένους της ιδιωτικής ασφάλειας και ανοίγοντας πυρ, σύμφωνα με καταγγελία, εναντίον τρίτου φύλακα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00, στις εγκαταστάσεις γνωστής εταιρείας στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι δράστες ήταν τρεις έως τέσσερις και έφεραν οπλισμό, ενώ μετά την αποτυχημένη απόπειρα ληστείας τράπηκαν σε φυγή.

Πυροβολισμοί εναντίον φύλακα – Δύο εργαζόμενοι όμηροι

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από εργαζόμενο της ιδιωτικής ασφάλειας της επιχείρησης, ο οποίος ανέφερε ότι οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Την ίδια ώρα, δύο συνάδελφοί του φέρονται να κρατούνταν όμηροι στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Οι πληροφορίες για τους πυροβολισμούς προέρχονται από την καταγγελία του φύλακα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός τραυματισμός από τα πυρά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τους δράστες να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους και να αποχωρούν από την επιχείρηση, αφήνοντας πίσω τους δύο εργαζομένους.

Στόχος το ΑΤΜ της επιχείρησης – Έφυγαν χωρίς λεία

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του τοπικού μέσου, οι τέσσερις ένοπλοι είχαν βάλει στο στόχαστρο ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) που βρισκόταν στο εσωτερικό της επιχείρησης.

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Ωστόσο, φέρονται να αγνοούσαν μια σημαντική λεπτομέρεια: το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για καταθέσεις χρημάτων.

Η επιχείρησή τους δεν ολοκληρώθηκε, καθώς αναγκάστηκαν να διαφύγουν χωρίς να αφαιρέσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

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Καταδίωξη και καμένο αυτοκίνητο στο Δαμάσι

Μετά την άφιξη των αστυνομικών, οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη.

Το όχημα διαφυγής, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ήταν ένα Peugeot 3008, το οποίο εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή του Δαμασίου.

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Το αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι οι δράστες ενδέχεται να το πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Από τον έλεγχο προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν πλαστές και αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό όχημα.

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Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους ενόπλους, επιχειρώντας να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά την εγκατάλειψη του αυτοκινήτου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες της απόπειρας ληστείας, η καταγγελία για τους πυροβολισμούς, η ομηρία των δύο φυλάκων και τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από το όχημα διαφυγής.

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί σύλληψη για την υπόθεση.